استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة

النوم هو راحة الجسم بعد شقاء طوال اليوم، ويجب أن يكون فى الليل ولمدة لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات، ولكن للأسف العديد من الأشخاص لا ينامون بشكل جيد.

وقلة النوم من الأمور الخطيرة التى يجب ألا يستهان بها لأنه يؤثر على صحة المخ والقلب وباقى أجهزة الجسم لذا يجب تجنبه حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، إن قلة النوم تدمر صحة القلب، حيث وجد باحثون في السويد أن تقليل عدد ساعات النوم إلى حوالي 4 ساعات في الليلة لثلاث ليالي فقط أدى إلى ارتفاع مستويات البروتينات الالتهابية، المرتبطة بحالات مثل قصور القلب، ومرض الشريان التاجي، والرجفان الأذيني.

مخاطر قلة النوم على الصحة العامة

وأضاف حلمي، اختبرت الدراسة تأثير قلة النوم قصيرة المدى على الجسم من خلال مقارنة أشخاص بعد بضع ليالى من النوم الطبيعي وبعد بضع ليالى من قلة النوم، وبعد قلة النوم، أظهرت نتائج فحوصات دمهم زيادة واضحة في 90 بروتين مختلف مرتبط بالالتهاب، وحدثت هذه التغييرات حتى لدى الشباب الأصحاء، مما يدل على أن قلة النوم يمكن أن تضر بالقلب بسرعة.

وتابع، لا تؤثر قلة النوم على القلب فحسب،

بل تزيد أيضا من خطر زيادة الوزن، ومرض السكر من النوع الثاني، وضعف وظائف المناعة، وتدهور الصحة العقلية، ويمكن أن ترفع قلة النوم هرمونات التوتر، وتعطل مستويات السكر في الدم، وتؤثر على الشهية مع مرور الوقت، كما أن الحرمان المزمن من النوم، يمكن أن يصعب على الجسم التعافي من المرض أو الإصابة، كما يمكن أن تؤثر قلة النوم على توازن الهرمونات، مما يؤثر على كل شيء من النمو إلى الاستجابة للتوتر.

مخاطر قلة النوم

طرق التعامل مع قلة النوم

ولعلاج اضطرابات وقلة النوم لتفادى مخاطرها:-

الحفاظ على جدول نوم منتظم.

الابتعاد عن المنبهات قبل النوم.

تهيئة بيئة نوم هادئة ومريحة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل.

العلاج النفسي خاصة في حالات الأرق الناتج عن القلق أو الاكتئاب.

المتابعة الطبية عند وجود أعراض توقف التنفس أو اضطرابات حركية.

العلاج السلوكي المعرفي، وهو فعال في علاج الأرق.

المكملات الطبيعية مثل الميلاتونين، ولكن بعد استشارة الطبيب.

الوقاية من قلة النوم

وأضافت ولاء، للوقاية من الإصابة باضطرابات أو قلة النوم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

النوم في مواعيد ثابتة يوميا.

التقليل من القيلولة الطويلة خلال النهار.

تجنب تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم.

الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

تقليل التوتر والإجهاد اليومي.

التوجه للطبيب عند ظهور أي أعراض تدل على اضطراب النوم.

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