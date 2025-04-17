أفضل مشروبات عشبية لتهدئة المعدة قبل النوم

مشروبات عشبية لتهدئة المعدة قبل النوم، تُعَدّ اضطرابات المعدة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون في مختلف الأعمار، خاصةً قبل النوم، حيث قد تؤثر على جودة النوم والاسترخاء العام.





وتلجأ شريحة كبيرة إلى استخدام أدوية الحموضة والمسكنات، لكن مثل هذه الأدوية، تمثل خطر المعدة، وعلى مختلف أجهزة الجسم، وبشكل خاص الكلى.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن المشروبات العشبية تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة المعدة وتهيئة الجسم للنوم المريح، خاصة في ظل نمط الحياة الحديث المليء بالتوتر وسوء التغذية.



وأضافت الدكتورة مها، أن اختيار المشروب المناسب يجب أن يتم بناءً على الحالة الصحية للفرد، مع مراعاة التوازن والاعتدال، لتصبح هذه العادة اليومية وسيلة فعالة لتحسين جودة النوم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.



أهم مشروبات عشبية لتهدئة المعدة

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، مجموعة من أهم المشروبات العشبية التي تُساعد على تهدئة المعدة قبل النوم، مع توضيح فوائدها وآلية تحضيرها، إضافة إلى بعض النصائح المرتبطة بها.

مشروبات مسكنة

أولًا: مشروب النعناع

يُعتبر النعناع من أشهر الأعشاب المستخدمة في تهدئة اضطرابات المعدة. يحتوي النعناع على مركبات طبيعية مثل المنثول التي تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يُخفف من التقلصات والغازات. يعمل أيضًا على تقليل الشعور بالغثيان، خاصة إذا تم تناوله بعد العشاء بساعة.

طريقة التحضير:

توضع أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في كوب ماء مغلي، وتُترك لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم يُشرب دافئًا. يمكن تحليته بملعقة صغيرة من العسل.

ملاحظة مهمة: يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي بتجنّب النعناع، لأنه قد يزيد من الأعراض لديهم.

ثانيًا: مشروب الزنجبيل

الزنجبيل من الأعشاب القوية التي تساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالغثيان والانتفاخ. يحتوي على مركب "جينجيرول" الذي يتميز بخواصه المضادة للالتهابات والمُسكنة. كما يساعد الزنجبيل على تسريع إفراغ المعدة، مما يقلل من الإحساس بالثقل بعد الأكل.

طريقة التحضير:

يُقطع الزنجبيل الطازج إلى شرائح رفيعة، ويُغلى مع الماء لمدة 10 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب دافئًا. يمكن إضافة عصير ليمون أو عسل لتحسين الطعم والفائدة.

ثالثًا: مشروب البابونج

البابونج أو "الكاموميل" من الأعشاب المهدئة الشهيرة، لا فقط للمعدة، بل أيضًا للجهاز العصبي. يُساعد على تخفيف آلام المعدة، وتسكين التقلصات، بالإضافة إلى دوره في تعزيز النوم الهادئ.

طريقة التحضير:

تُنقع زهور البابونج المجففة في كوب ماء مغلي لمدة 5 إلى 7 دقائق، ثم تُصفى وتُشرب قبل النوم. يُمكن إضافة العسل الطبيعي لتحسين المذاق.

رابعًا: مشروب الشمر

الشمر من الأعشاب المفيدة جدًا للهضم، ويعمل على تخفيف الغازات والتقلصات المعوية، كما يُساعد على التخلص من الشعور بالانتفاخ. تُستخدم بذور الشمر على نطاق واسع في الثقافات الشرقية بعد تناول الطعام.

طريقة التحضير:

تُغلى ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب ماء لمدة 5 دقائق، ثم تُصفى ويُشرب المشروب دافئًا. يمكن تناوله بعد العشاء بنصف ساعة.

خامسًا: مشروب الليمون الدافئ مع العسل

رغم أن الليمون حمضي في طبيعته، إلا أن عند تخفيفه بالماء الدافئ وإضافة العسل، يمكن أن يساعد على تحفيز الجهاز الهضمي بشكل لطيف وتخفيف الحموضة لدى بعض الأشخاص. يعمل هذا المشروب كمُهدئ عام للجهاز الهضمي قبل النوم.

طريقة التحضير:

يُعصر نصف ليمونة في كوب ماء دافئ، ويُضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل. يُشرب قبل النوم بربع ساعة.

سادسًا: مشروب القرفة

القرفة تُساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل التقلصات، كما تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا. يُستخدم مشروب القرفة في تهدئة المعدة وتحسين الهضم، خاصةً بعد تناول وجبة دسمة.

طريقة التحضير:

يُغلى عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في كوب ماء لمدة 5 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب دافئًا.

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نصائح هامة عند تناول المشروبات العشبية:



الاعتدال في الاستخدام: رغم فوائد الأعشاب، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى آثار عكسية أو تفاعل مع أدوية معينة.

استشارة الطبيب: على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الحوامل أو المرضعات، استشارة الطبيب قبل إدخال أعشاب جديدة إلى النظام الغذائي.

تجنب الإضافات الضارة: مثل السكر الأبيض أو المواد الصناعية عند تحضير المشروبات.

التحضير الصحيح: من المهم الالتزام بمدة النقع أو الغليان وعدم تسخين الأعشاب أكثر من اللازم، حتى لا تفقد خصائصها العلاجية.

توقيت الشرب: يُفضل تناول المشروبات العشبية قبل النوم بنصف ساعة أو ساعة على الأكثر لضمان الفعالية وعدم التسبب في التبول الليلي المتكرر.



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