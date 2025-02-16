فوائد المشمش المجفف، يدعم صحة العين ويخفض من خطر الإصابة بمرض السكري

الفواكه المجففة هي الفواكه التي تم تجفيفها من خلال التجفيف بالشمس أو باستخدام مجففات متخصصة لإزالة معظم محتوى الماء، وهذا يجعل الفاكهة تنكمش، مما يجعلها أصغر وأكثر كثافة في الطاقة.

ويمكن أن تكون الفواكه المجففة جزءًا من نظام غذائي صحي لأنها تحتوي عمومًا على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي، ومع ذلك، يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، سواء الفركتوز أو الجلوكوز، لذلك من المهم عدم الإفراط في تناولها.



يحتوي المشمش المجفف أيضًا على الكثير من العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين سي وفيتامين أ والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، كما أنها تحتوي على كمية لا بأس بها من الألياف، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

10 فوائد للمشمش المجفف

توجد العديد من الفوائد للمشمش المجفف، وتكون أبرزها كالآتي:

تحسين صحة العين

في 100 جرام من المشمش المجفف يوجد ما يقرب من 1280 وحدة من فيتامين أ و1.53 مجم من فيتامين أ.

هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على صحة العين.

على وجه الخصوص، يساعد فيتامين أ في الرؤية الليلية بينما يساعد فيتامين هـ في حماية العينين من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

حماية الخلايا

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المشمش المجفف أيضًا على نوع معين من مضادات الأكسدة يسمى الفلافونويد، بما في ذلك أحماض الكلوروجينيك والكاتيكين والكيرسيتين.

هذه هي مكون مهم في تحييد الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي المرتبط بالسمنة والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

يدعم جهاز المناعة

نظرًا لأن المشمش المجفف يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ، فقد يساعد أيضًا في دعم جهاز المناعة.

وجدت الدراسات بأن فيتامين أ مضاد للالتهابات بسبب دوره في تعزيز وظيفة المناعة.

تحسين صحة القلب

من الفوائد الأخرى أن المشمش المجفف قد يكون مفيدًا لصحة القلب، وإحدى الطرق التي يدعم بها صحة القلب هي من خلال الفلافونويد.

ولكن هناك طريقة أخرى يساعد بها المشمش المجفف في هذا المجال من خلال محتوى البوتاسيوم، حيث ارتبط النظام الغذائي المنخفض البوتاسيوم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هضم أفضل

في حصة واحدة فقط من المشمش المجفف (100 جرام) يوجد ما يقرب من 2.6 جرام من الألياف.

خلصت دراسة حديثة إلى أن الألياف الغذائية لديها القدرة على تغيير ميكروبات الأمعاء بالإضافة إلى قدرتها على تغيير التنظيم الأيضي.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري

يعد الفلافونويدات مفيد لمرض السكري.

حيث ذكرت إحدى الدراسات أن الفلافونويدات تعمل على تحسين تطور مرض السكري والمضاعفات المصاحبة له من خلال تنظيم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وأنشطة الإنزيمات الكبدية ومستوى الدهون.

تحسين كثافة المعادن في العظام

يحتوي المشمش على عنصر غذائي رئيسي آخر وهو البورون، والذي قد يكون له تأثيرات مفيدة على تكوين العظام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كمية قليلة من البورون يقلل من مستويات الكالسيوم وفيتامين د مما قد يؤثر على كثافة المعادن في العظام.

يدعم صحة الجلد

يعتبر المشمش المجفف أيضًا مصدرًا جيدًا لبيتا كاروتين، والذي يحوله الجسم تلقائيًا إلى فيتامين أ.

من المعروف أن الريتينول أو الريتينويدات تقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يساهم في صحة الجلد ومظهره الجيد.

قد يقلل من ضغط الدم

نظرًا لأن المشمش المجفف يحتوي على البوتاسيوم، فقد يكون قادرًا على خفض مستويات ضغط الدم، وقد أظهرت الدراسات أن البوتاسيوم يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

يساعد في مكافحة فقر الدم

يحتوي 100 جرام من المشمش المجفف على 1 ملجم من فيتامين سي بالإضافة إلى 2.66 ملجم من الحديد.

يساهم الجمع بين هذين العنصرين الغذائيين في امتصاص الحديد بشكل أكبر، وهو أمر ضروري للوقاية من فقر الدم.

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