فوائد المشمش، يقوي النظر ويعالج الأنيميا ويعزز نضارة البشرة

فوائد المشمش، المشمش من الفاكهة الطازجة التى لها شعبية كبيرة حيث يستخدم فى صناعة المربى والحلوى وقمر الدين والفاكهة المجففة وهو من فاكهة الصيف اللذيذة.

وفوائد المشمش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله فى موسمه.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المشمش فاكهة صيفية لذيذة تنتمي إلى فصيلة الورديات، ويعرف بلونه البرتقالي المائل إلى الصفرة وطعمه المميز الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة، لا تعد هذه الفاكهة مجرد متعة للحواس، بل هي كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة للجسم، ويعود أصلها إلى مناطق آسيا الوسطى قبل أن تنتشر إلى باقي أنحاء العالم، وخاصة حوض البحر الأبيض المتوسط.

عناصر غذائية موجودة في المشمش

وأضافت: يتميز المشمش بتركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن، فهو يحتوي على، فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E، الألياف الغذائية، البوتاسيوم، الحديد، مضادات الأكسدة، ويحتوي المشمش أيضا على كمية قليلة من السعرات الحرارية، ما يجعله خيار مناسب لمن يتبعون حمية غذائية.

فوائد المشمش للصحة

فوائد المشمش لصحة الكبار والصغار

وتابعت، استشارى التغذية العلاجية أن المشمش كنز طبيعي له فوائد عظيمة تدفع لتناوله، ومن هذه الفوائد التالي:

يعتبر المشمش مصدر جيد لفيتامين A والبيتا كاروتين، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على صحة العين والوقاية من أمراض مثل الضمور البقعي والعشى الليلي.

يحتوي المشمش على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات، وفيتامين C، وهذه المركبات تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

بفضل محتواه من فيتامين C وE، يساهم المشمش في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، ويعزز من نضارتها ومرونتها، كما يستخدم زيت المشمش في العديد من مستحضرات التجميل لترطيب البشرة.

المشمش غني بالألياف التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما تعمل على تحسين الهضم وتنظيم عملية الإخراج.

يحتوي المشمش على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أن الألياف تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

بفضل غناه بفيتامين C، يعمل المشمش على تعزيز مناعة الجسم ومساعدته في مقاومة العدوى والالتهابات.

المشمش المجفف على وجه الخصوص يحتوي على نسبة جيدة من الحديد، ما يجعله غذاء مثالي لمن يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

نسبة الماء العالية في المشمش الطازج تجعله وسيلة طبيعية جيدة لترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف.

المشمش المجفف هو شكل مركز من الفاكهة، ويحتفظ بمعظم فوائده، لكنه يحتوي على كمية أعلى من السكر والسعرات الحرارية، لذا يجب تناوله باعتدال.

نصائح لتناول المشمش

وشددت استشارى التغذية العلاجية، على ضرورة اتباع بعض النصائح عند تناول المشمش، منها:

يفضل تناول المشمش الطازج في موسمه للحصول على أقصى فائدة.

يمكن إضافته إلى السلطات أو العصائر أو تناوله كوجبة خفيفة.

يجب الانتباه لعدم الإفراط في تناول المشمش المجفف بسبب محتواه العالي من السكريات.

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