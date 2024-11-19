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صحة ومرأة

فوائد المشمش المجفف، مفيد للجهاز الهضمي ويقي من أمراض القلب والسرطان

المشمش المجفف
المشمش المجفف

فوائد المشمش المجفف، المشمش المجفف أو ما يعرف بالمشمشية من الفاكهة المجففة الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم فى صناعة الحلوى والعصائر، وهو يعتبر من مكونات ياميش رمضان.

وفوائد المشمش المجفف، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله دائما.

 

أهمية تناول المشمش المجفف 

 ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن المشمش المجفف من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية والعديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويتم الحصول عليه عن طريق تجفيف ثمار المشمش الطازجة، ما يسمح بالحفاظ على معظم العناصر الغذائية التي تحتوي عليها الفاكهة الأصلية، ولكن بشكل أكثر تركيزا، ويستهلك المشمش المجفف في العديد من الثقافات حول العالم كوجبة خفيفة أو إضافة للأطعمة، وله فوائد صحية متعددة.

 

عناصر غذائية مهمة موجودة في المشمش المجفف 

 وأضاف السيد، أن المشمش المجفف يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الأساسية، فهو يعد مصدر ممتاز لفيتامين "A"، الذي يلعب دور مهم في الحفاظ على صحة العينين، وتقوية الجهاز المناعي، ودعم صحة الجلد، كما يحتوي المشمش المجفف على فيتامين "C" الذي يعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض ويعزز صحة الأنسجة الضامة، ويساهم في عملية التئام الجروح.

فوائد المشمش المجفف 
فوائد المشمش المجفف 

فوائد المشمش المجفف للصحة 

وتابع، أن من فوائد المشمش المجفف الآتي:

  • المشمش المجفف غني بالألياف الغذائية، مما يجعله مفيد للجهاز الهضمي، حيث يساعد تناول المشمش المجفف في تحسين عملية الهضم، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.
  • الألياف تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
  • لا تقتصر فوائد المشمش المجفف على الفيتامينات والمعادن فقط، بل إنه أيضا غني بالبوتاسيوم الذي يعد عنصر مهم لتنظيم ضغط الدم، ويساعد البوتاسيوم في تقليل تأثيرات الصوديوم على الجسم، وبالتالي الحفاظ على توازن سوائل الجسم وضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية، لذلك، يمكن للمشمش المجفف أن يكون خيار غذائي مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم.
  • يحتوي المشمش المجفف على مضادات الأكسدة التي تساهم في محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، كما أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة في المشمش المجفف تعمل على تأخير علامات التقدم في السن.
  • المشمش المجفف مفيد لمرضى السكري، حيث إنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر مقارنة بالفواكه الطازجة، لكن يجب تناوله بحذر نظرا لارتفاع تركيز السكر في الفاكهة المجففة.
  • المشمش المجفف يعد مصدر جيد للطاقة ويعتبر من الوجبات الخفيفة المثالية للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد أو الذين يحتاجون إلى زيادة مستويات الطاقة بشكل طبيعي.
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