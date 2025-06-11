هيئة النقل البحري البريطانية تحذر سفنها العابرة للخليج العربي ومضيق هرمز

نصحت هيئة النقل البحري في بريطانيا، السفن بتوخي الحذر أثناء عبور الخليج العربي ومضيق هرمز بسبب تزايد التوترات.

إجلاء موظفين أمريكيين من مناطق في الشرق الأوسط

فيما قال مسئول أمريكى، الجيش لن يشارك في إجلاء موظفين أمريكيين من مناطق بالشرق الأوسط لكن الخطط قد تتغير.

وكان مسئول أمريكي أكد لوكالة" رويترز" الإخبارية، أن الولايات المتحدة، سمحت بمغادرة أسر العسكريين الأمريكيين في البحرين والكويت بسبب التوترات الإقليمية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قرار السماح بالمغادرة قرار مؤقت.

في سياق متصل، قالت وكالة أسوشيتد بريس إن واشنطن سمحت بمغادرة موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم البحرين والكويت، فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي.

وقال مسئول أمريكي بيت هيجسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأمريكيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح المسئول لا تزال سلامة وأمن أفراد جيشنا وعائلاتهم على رأس أولوياتنا، وتراقب القيادة المركزية الأمريكية تطور التوتر في الشرق الأوسط".

بيان القيادة المركزية الأمريكية حول البعثات في المنطقة

وأضاف: "تعمل القيادة المركزية بتنسيق وثيق مع نظرائنا في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، للحفاظ على جاهزية دائمة لدعم أي عدد من البعثات حول العالم في أي وقت".



وكانت واشنطن قررت أيضًا إخلاء عدد من الموظفين الأجانب العاملين في شركات الدعم اللوجستي داخل السفارة الأمريكية في بغداد يأتي ضمن خطة لخفض النفقات التشغيلية، تنفذها وزارة الخارجية الأمريكية في عدد من بعثاتها حول العالم.

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