الثاني خلال 24 ساعة، حريق بحاوية بتروكيماويات في إيران

اندلع حريق جديد في مستودعات النفايات الواقعة بالقرب من ميناء رجائي في مدينة بندر عباس (جنوبًا)، بعد الحريق الذي اندلع بوقت سابق اليوم في مدينة دير الساحلية جنوب إيران.

وأعلن مهرداد حسن‌ زاده، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، اليوم الأربعاء اندلاع حريق واسع النطاق في أحد مستودعات النفايات الواقعة بالقرب من ميناء رجائي، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان غطّت أجزاءً من المنطقة.

إلا أنه أوضح أن الحريق "بات تحت السيطرة حاليًا" بفضل تدخل فرق الإطفاء التابعة لصناعات غرب بندر عباس التي وصلت إلى الموقع بشكل سريع وعملت على إخماد النيران ومنع انتشارها.

وكان حريق اندلع قبل ساعات في حاوية بتروكيماويات بميناء دير بمحافظة بوشهر، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني ال من دون تحديد السبب.

فيما وثقت لقطات مباشرة دخانا أسود كثيف يتصاعد من مصنع كاوه للبتروكيماويات في مدينة دير التي تبعد 1200 كيلومتر عن طهران.

وقال رئيس بلدية المدينة علي رضا سجادي إن الحريق اندلع في الميناء الخاص بمجمع البتروكيماويات وتمت السيطرة عليه.

أتى الحريقان بعد أكثر من شهر على انفجار ضخم وقع داخل ميناء رجائي بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية الكبرى على مضيق هرمز، وأدى إلى مقتل 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1242 وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

فيما نُسب الانفجار الذي وقع في في 26 أبريل الماضي إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة والإهمال وتسبب بأضرار مادية جسيمة، بما في ذلك تفحم العديد من المركبات.

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