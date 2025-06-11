وزير الدفاع الإيراني يهدد بضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة في هذه الحالة

هدد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد الطيار عزيز نصير زاده، بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة حال نشوب صراع بين طهران وواشنطن.

إجراء تجربة ناجحة لصاروخ برأس حربي يزن طنين

جاء ذلك على هامش إعلانه إجراء تجربة ناجحة لصاروخ برأس حربي يزن طنين، خلال اجتماع للحكومة.

ونوه نصير زاده، بحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن التهديدات الأخيرة الصادرة عن الأعداء لن تبقى من دون رد، مشيرًا إلى أن القوات العملياتية الإيرانية «مجهزة بشكل كامل»، وأجرت الأسبوع الماضي تجربة ناجحة لصاروخ يحمل رأسًا حربيًا يزن طنين.

نضرب أهدافنا بقوة وسيتكبد العدو خسائر فادحة

وأضاف: «يُقال أحيانًا إنه إذا لم تثمر المفاوضات، فستؤول الأمور إلى المواجهة؛ وأنا أقول باسم الشعب الإيراني: إذا فُرضت علينا مواجهة، فسنضرب أهدافنا بقوة، وسيتكبد العدو خسائر فادحة، وعلى أمريكا أن تدرك أن عليها مغادرة المنطقة».

وفي وقت سابق، قال مسئول في البيت الأبيض قوله إن الجولة القادمة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية ستُعقد إما في أوسلو بالنرويج الجمعة المقبل، أو في مسقط بسلطنة عُمان، الأحد المقبل.

برنامج الطاقة النووية المدنية الإيراني

ويأتي ذلك بعد أن طرحت الولايات المتحدة اقتراحًا يُشير إلى إمكانية استثمارها في برنامج الطاقة النووية المدنية الإيراني والانضمام إلى تحالف يُشرف على تخصيب اليورانيوم منخفض المستوى داخل إيران لفترة زمنية غير مُحددة.

ومن المتوقع أن يضم هذا التحالف دولًا من الشرق الأوسط والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.