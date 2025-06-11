الرئيس الإيراني: لا نسعى للسلاح النووي

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التاكيد على أن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، وذلك بعد تلميحات أمريكية بوضع خطط في حال فشلت المفاوضات.

وقال بزشكيان إن طهران تتحدث مع أمريكا وأوروبا، لكنها رغم ذلك لا تقبل الإملاءات، وفق تعبيره.

كما رأى الرئيس الإيراني أن أعداء إيران يحاولون إثارة فتنة داخلية لمهاجمتها، مشددا على أنها ستفشل ذلك.

جاء هذا قبل أيام من الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وبعد تهديد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، بأن بلاده ستضرب القواعد الأميركية في حال اندلع صراع.

وأضاف نصير زاده في مؤتمر صحفي الأربعاء "بعض المسؤولين على الجانب الآخر يهددون بعمل عسكري إذا لم تؤت المفاوضات ثمارها، لكن إذا فرض الصراع فنستهدف جميع القواعد الأميركية بقوة في المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما تابع أن طهران اختبرت في الآونة الأخيرة صاروخا برأس حربي يزن طنين.

أتى ذلك، بعدما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة إلى الخيار العسكري في التعامل مع إيران رغم تأكيده أنه يفضل التفاوض. وأشار أمس إلى أن "طهران أصبحت أكثر عدوانية" في المحادثات.

كما جاء قبل أيام من الجولة السادسة من المفاوضات التي قد تعقد، الأحد المقبل، في سلطنة عمان، وفق ما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

يذكر أن بزشكيان كان أكد مرارا على عدم سعي بلاده إلى صنع أسلحة نووية، مشددًا على تحلي بلاده بالشفافية.

كذلك أعلن أن إيران مستعدة دومًا لعمليات التفتيش على منشآتها النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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