قوة من الجيش اللبناني تدخل الضاحية الجنوبية لبيروت لهذا السبب

دخلت قوة من الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، منطقة "السان تيريز" في الضاحية الجنوبية لـ بيروت.

وعملت القوة على الكشف عن أحد الأبنية في المنطقة كانت قد دخلته أمس أيضًا، لكنها استقدمت هذه المرة جرافة للحفر.

وكان مسؤول عسكري لبناني أوضح سابقا أن الجيش بدأ أمس تفتيش مبنى في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، بناء على طلب لجنة الإشراف الخماسية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

جاء ذلك، فيما توعدت إسرائيل، الجمعة الماضي، بأنها ستواصل شن ضربات على الأراضي اللبنانية إذا لم تنزع السلطات سلاح حزب الله.

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس حينها "لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن دولة إسرائيل".

كما حث الحكومة اللبنانية على "احترام الاتفاقات"، قائلًا "إذا لم تفعلوا ما هو مطلوب سنواصل التحرك وبقوة كبيرة".

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار كان نص على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوات يونيفيل انتشارهما على الحدود.

كما نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت إليها في الجنوب اللبناني خلال النزاع.

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