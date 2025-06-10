الثلاثاء 10 يونيو 2025
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خارج الحدود

اليونيفيل: مجموعة بملابس مدنية تعدت على دوريتنا بلبنان

قوات حفظ السلام فى
قوات حفظ السلام فى لبنان، فيتو

 أفادت قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل)، الثلاثاء، بأن أفرادا بملابس مدنية حاولت عرقلة عمل دورية تابعة لها ورشقة جنود حفظ السلام بالحجارة.

 جنود حفظ سلام تابعون لليونيفيل يقومون بدورية مخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني

وأوضحت قوات اليونيفيل في بيان: "عند صباح هذا اليوم، وبينما كان جنود حفظ سلام تابعون لليونيفيل يقومون بدورية مخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جابهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلوسية التحتا، جنوب لبنان".

وأضافت: "حاولت المجموعة عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة، تعرّض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تسجل أي إصابات".

استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتاكة لضمان سلامة أفراد الدورية

وتابعت: "وردا على ذلك، استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والمتواجدين فيها".

وأشارت إلى أنه: "بُلّغ الجيش اللبناني على الفور، ووصل إلى موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير، تمت السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكنت الدورية من مواصلة عملها".

حرية الحركة تعد شرطا أساسيا لتنفيذ ولاية اليونيفيل

وشددت الحركة على أن "حرية الحركة تعد شرطا أساسيا لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحيادية، كما هو مُبين في قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ويعد أي تقييد لهذه الحرية، سواء أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو بدونه انتهاكا لهذا القرار".

 

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