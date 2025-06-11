مذكرة للنائب العام تكشف تفاصيل أزمة ممرضة الإسكندرية وفصلها من التأمين الصحي

كشفت مذكرة موجهة للنائب العام من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن الممرضة نعمة مهدي التي تم فصلها من التأمين الصحي بالإسكندرية، عن تاريخها وسجلها الحافل بالتأديب والجزاءات والادعاءات الكاذبة.

وأصبحت نعمة مهدب حديث السوشيال ميديا بسبب الفيديوهات التي تقوم ببثها، مدعية محاربة الفساد في التأمين الصحي ووزارة الصحة.

وفي هذه الفيديوهات هاجمت عددا كبيرا من مسئولي الدولة والأجهزة المختلفة تناقلتها وسائل إعلامية مغرضة حققت انتشارا واسعا لها.

وطبقا للمذكرة فإن الممرضة منذ التحاقها بالعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي عام 1991، لم تتوقف الممرضة نعمة مهدي عن إثارة الجدل وافتعال الأزمات داخل أماكن عملها، بداية من مستشفى جمال عبد الناصر، ثم عيادات سموحة والمنشية، وصولًا إلى قطاع الصحة المدرسية بمنطقة العجمي.

ورغم تنقلاتها المتعددة، ظلت المشاكل تلاحقها، وسط شكاوى متكررة من زملائها الذين اتهموها بالتعدي اللفظي وخلق أجواء من التوتر والعداء داخل بيئة العمل.

ويحمل سجلها أكثر من ١٧ جزاء تأديبيا وخصم من الراتب بسبب مشاكلها المتكررة منذ التحاقها بالعمل في ١٩٩١.

وبحسب المذكرة فإنه صدر قرار رئيس هيئة التأمين الصحي رقم ٩٣٣ لسنة ٢٠٢٤ فقد تقرر إيقاف نعمة مهدي عن العمل لمدة ٣ أشهر مع صرف راتبه، وذلك طبقا لمذكرة الشئون القانونية لما بدر منها من التشهير بالهيئة والعاملين بها والتدخل في شئون الأزهر الشريف والعاملين به وسبهم.

وطبقا لشهادات من زملائها، اتُهمت نعمة بانتهاج أساليب غير مهنية تصل إلى حد "البلطجة"، وادعت امتلاك نفوذ وهمي يعفيها من المحاسبة، مما دفع عددًا من زملائها إلى رفض العمل معها ضمن فرق حملات التطعيم، مطالبين بذلك رسميًا في مذكرات رفعت لوزير الصحة.



وتوضح المذكرة، أن الأزمة تفاقمت عندما رفضت نعمة استلام جرعات التطعيم المدرسية، بحجة عدم توفر الوقت، وتمادى الأمر بتعديها اللفظي على مدير المنطقة ورئيستها المباشرة، ثم بثها لفيديو مباشر من داخل إحدى المدارس اتهمت فيه الحملة باستخدام تطعيمات "فاسدة"، وهو ما ثبت كذبه بعد فحص رسمي من هيئتي التأمين الصحي والشؤون الصحية بالإسكندرية، حيث أثبت الفحص سلامة وصلاحية التطعيمات بالكامل وذلك بتاريخ ١٧-١٠-٢٠٢٤.

وتستكمل المذكرة كشف ألاعيب الممرضة التي لم تتوقف عند هذا الحد، بل لجأت إلى نشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم فيها رئيس هيئة التأمين الصحي زملاءها ومديريها وتروج لأكاذيب متكررة، من بينها فقدان بصرها تحت التعذيب ومقتل ابنتها داخل مديرية الأمن، وهي روايات ثبت كذبها.

وتوضح المذكرة أنه بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢٤ قامت الشئون القانونية بتقديم مذكرة ضد الممرضة نعمه مهدي تتضمن قيامها بالسب والقذف والتهديد لزملائها واثارة المشاكل وتقديم شكاوى كيدية ورفض استلام التطعيمات واثارة البلبلة والشائعات تضر بمنظومة العمل ونشر مستندات رسمية ونشر معلومات غير مؤكدة، الادعاء علي النيابة الإدارية بمجازاتها بدون وجه حق.

وأكدت المذكرة أنه نتيجة لتجاوزاتها، قررت هيئة التأمين الصحي وقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، ثم القرار رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٥ بإنهاء خدمتها وفصلها لعدم حضورها الي العمل عقب انتهاء وقفها وعدم خضوعها للتحقيقات وتوجيه عدة إنذارات لها بتسلم عملها إلا أنها لم تستجيب.

كما كشفت المذكرة أنه أصدرت محكمة الدخيلة الاقتصادية حكمًا بحبسها 6 أشهر وتغريمها 5 آلاف جنيه بعد ثبوت سبها وقذفها رئيس الهيئة السابق في القضية رقم ٨٠١ لسنة ٢٠٢٤ وصدر الحكم بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٥ وهي القضية التي رفعتها هيئة التأمين الصحي ضدها بالإساءة لرئيس الهيئة ونشر أخبار كاذبة وسرد معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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