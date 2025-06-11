حاكم ولاية تكساس يعلن نشر قوات من الحرس الوطني استعدادا للاحتجاجات المخطط لها

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت عزمه نشر قوات من الحرس الوطني فى مواقع مختلفة بالولاية، وذلك استعدادا للاحتجاجات المخطط لها خلال الأيام القادمة.

تدمير الممتلكات يعد غير قانوني

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن أبوت قوله: "إن الاحتجاج السلمي هو أمر قانوني إلا أن إيذاء الأشخاص أو تدمير الممتلكات يعد غير قانوني وسيؤدي إلى اعتقال من يقوم به"، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وأضاف الحاكم الجمهوري أن قوات الحرس الوطني ستسخدم كل أداة واستراتيجية لمساعدة سلطات إنفاذ القانون في الحفاظ على النظام بالولاية.

استخدام السلطات للغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين

وتأتي هذه التطورات بعد مرور ساعات على استخدام السلطات للغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين في مبنى الكابيتول بمدينة "أوستن".

و شهدت عدة مدن أمريكية احتجاجات عارمة ووقعت خلالها اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة وقوات إنفاذ القانون بالإضافة إلى أعمال تخريب واسعة النطاق وبعض أعمال النهب لا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

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