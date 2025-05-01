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خارج الحدود

طلاب يقاضون جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقالات غزة

جامعة تكساس، فيتو
جامعة تكساس، فيتو

 أفادت وكالة رويترز بأن طلاب رفعوا دعاوى قضائية ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مشاركين في مظاهرة داعمة لغزة.

تشكيل المعسكر في South Mall Lawn بالجامعة 

 وفي وقت سابق؛ ألقي القبض على عشرات الأشخاص  في احتجاج في حرم جامعة تكساس في أوستن، وفقًا لمعسكر الدفاع عن فلسطين التابع للجامعة، الذي زعم أيضًا أن الضباط استخدموا القوة لاعتقال الأشخاص.

تم تشكيل المعسكر في South Mall Lawn بالجامعة حوالي الساعة 12:30 ظهرًا. CT، وبعد حوالي ساعة، ظهر ضباط من إدارة السلامة العامة في تكساس وإدارة شرطة أوستن وشرطة الحرم الجامعي وهم يرتدون معدات مكافحة الشغب، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن المنظمين.

القبض على حوالي 40 شخصًا

وجاء في البيان الصحفي: “تم القبض على حوالي 40 شخصًا، مع وجود تقارير عن استخدام الشرطة الانفجارات الضوئية والصولجان والذخائر الكيميائية الأخرى أثناء الاعتقالات”.

الجامعة تعمل على جمع المعلومات

وقال بريان ديفيس، المدير الأول للقضايا واتصالات الأزمات في الجامعة، إن الجامعة تعمل على جمع المعلومات، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم، لإصدار بيان صحفي في وقت لاحق.

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الذخائر الكيميائية الصولجان فلسطين جامعة تكساس اعتقال مشاركين في مظاهرة غزة

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