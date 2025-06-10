فوائد الماتشا، تقلل التوتر وتحسن الهضم وتقوى المناعة

فوائد الماتشا، الماتشا من المشروبات العشبية التى نالت شهرة واسعة فى وقتنا الحالى فاعليتها فى مجال التخسيس حيث تساعد على نزول الوزن سريعا.

وفوائد الماتشا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن مشروب الماتشا أصبح فى السنوات الأخيرة يحظى بشعبية متزايدة في أنحاء العالم، خاصة بين المهتمين بالصحة والتغذية الطبيعية، وتعود أصول الماتشا إلى اليابان، حيث تستخدم في الطقوس التقليدية لاحتساء الشاي منذ قرون، ويستخلص هذا المسحوق الأخضر النقي من أوراق الشاي الأخضر المزروعة في الظل، مما يمنحه تركيز عالي من العناصر الغذائية والمركبات النشطة.

فوائد الماتشا للصحة

فوائد الماتشا للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الماتشا التى تدفعنا لتناولها:-

تحتوي الماتشا على كميات هائلة من مضادات الأكسدة، خاصة الكاتيكين، التي تعد من أقوى المركبات المقاومة للجذور الحرة، وتشير الدراسات إلى أن أحد هذه المركبات، يساعد في الوقاية من السرطان، وتقوية جهاز المناعة، وتقليل الالتهابات، وحماية الخلايا من التلف.

مضادات الأكسدة تساهم كذلك في الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير علامات التقدم في السن.

تمنح الماتشا طاقة مستدامة دون الشعور المفاجئ بالتوتر أو الانهيار الذي قد يلي شرب الكافيين، ويعود ذلك إلى احتوائها على الكافيين بنسب معتدلة، بالإضافة إلى الحمض الأميني الذي يعزز الإحساس بالهدوء واليقظة في آن واحد، كما أن هذا الحمض يبطئ امتصاص الكافيين، مما يجعل الطاقة تدوم لفترة أطول، ويعزز التركيز والانتباه، ويحسن المزاج ويقلل التوتر، لهذا السبب، يفضل الكثير من الطلاب والموظفين شرب الماتشا خلال أوقات العمل أو الدراسة.

تشير العديد من الأبحاث إلى أن الماتشا قد تساعد في زيادة معدل الأيض وبالتالي تحسين القدرة على حرق السعرات الحرارية، ولهذا السبب، تُ

ستخدم في بعض أنظمة التنحيف الصحية كعامل مساعد.

شرب الماتشا قبل التمارين الرياضية قد يزيد من نسبة حرق الدهون، ويحسن الأداء البدني، ويقلل من التعب العضلي.

نظرا لأن الماتشا تزرع في الظل وتجمع بطريقة خاصة، فإنها تحتفظ بنسبة عالية من الكلوروفيل، وهو المركب الذي يعطيها لونها الأخضر الزاهي، والكلوروفيل له خصائص مطهرة ومزيلة للسموم، إذ يساعد الكبد على التخلص من المواد الضارة وتنظيف الجسم.

تناول الماتشا بانتظام قد يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تساعد في ضبط ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

الماتشا خفيفة على المعدة وغنية بالألياف، ما يساعد على تحسين الهضم، ومنع الإمساك، وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أن احتوائها على مواد مضادة للبكتيريا يجعلها مفيدة لصحة الفم واللثة.

في الثقافة اليابانية، تشرب الماتشا خلال جلسات التأمل والهدوء، وذلك لما لها من تأثير نفسي مهدئ، فهي تساعد في تقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر)، وتحسين الحالة المزاجية، وتقوية الشعور بالصفاء الذهني.

طرق تناول الماتشا

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الماتشا بأكثر من طريقة، منها:-

شاي الماتشا التقليدي، بمزج نصف ملعقة صغيرة من الماتشا مع ماء ساخن.

لاتيه الماتشا، بإضافة الحليب النباتي (أو الحيواني) إلى مسحوق الماتشا.

حلويات ومخبوزات، مثل الكيك، البسكويت، والآيس كريم.

العصائر والسموذي، بإضافة الماتشا إلى الفواكه والخضروات.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أن الماتشا أكثر من مجرد مشروب تقليدي، فهي كنز طبيعي غني بالفوائد الصحية، وتجمع بين الطعم الفريد والطاقة المستدامة.ط، ومع ذلك، يجب الاعتدال في تناولها، خاصة لمن لديهم حساسية للكافيين، وبإمكانك إدخال الماتشا في نمط حياتك اليومي كمشروب يعزز صحتك ويمنحك صفاء ذهني وطاقة متجددة.

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