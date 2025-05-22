الخميس 22 مايو 2025
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صحة ومرأة

فوائد البنجر الأحمر، عديدة وممنوع على هؤلاء

البنجر الأحمر، فيتو
البنجر الأحمر، فيتو

فوائد البنجر الأحمر، البنجر الأحمر من الخضروات الشهيرة التى لها لون مميز واستخدامات عديدة وعرف منذ قرون طويلة حيث استخدم فى مجال الطب والصناعة.

وفوائد البنجر الأحمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم خاصة الحديد وفيتامين سي.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البنجر الأحمر، أو الشمندر، من الخضروات الجذرية التي اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، ليس فقط لطعمه الحلو المميز ولونه القرمزي الجذاب، ولكن أيضًا لغناه بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التي تؤثر بشكل إيجابي في الجسم والعقل.

القيمة الغذائية للبنجر الأحمر 

واضاف السيد، أن البنجر الأحمر يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل حمض الفوليك، والحديد والبوتاسيوم وفيتامين سي والألياف.

فوائد البنجر الأحمر 
فوائد البنجر الأحمر 

فوائد البنجر الأحمر للصحة 

وأضاف السيد، أن من أبرز فوائد البنجر الأحمر.

  • قدرته على خفض ضغط الدم المرتفع، وذلك بفضل احتوائه على مركبات النترات الطبيعية، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.
  • يستخدم الرياضيون عصير البنجر لتحسين أدائهم البدني، إذ أظهرت دراسات أن النترات الموجودة في البنجر تساعد في تحسين كفاءة العضلات وتقليل استهلاك الأوكسجين أثناء التمارين، ما يسمح بممارسة النشاط الرياضي لفترة أطول.
  • مع التقدم في العمر، يقل تدفق الدم إلى الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة باضطرابات عصبية مثل الخرف، والنترات في البنجر تساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق معينة في الدماغ، مما يدعم الوظائف العقلية ويقلل من خطر التدهور المعرفي.
  • البنجر غني بمضادات الأكسدة، خاصة البيتالين، وهي صبغة مسؤولة عن لونه الأحمر، وتعرف بخصائصها المضادة للالتهاب، مما قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل المزمنة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.
  • البنجر يحتوي على مركبات تساعد في إزالة السموم من الجسم، وتحفز عمل إنزيمات الكبد، ما يعزز من عملية التخلص من الفضلات والسموم.
  • نظرا لكونه منخفض السعرات الحرارية وعالي الألياف، يعتبر البنجر مهم للراغبين في فقدان الوزن، إذ يمنح شعور بالشبع ويحد من الرغبة في تناول الطعام.
  • احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة يساهم في تقوية البشرة، ومحاربة التجاعيد، وتحسين نضارة الجلد.
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طرق تناول البنجر الأحمر

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول البنجر كعصير طازج، أو مسلوق أو مشوي في السلطات، ومخلل، وإضافته إلى العصائر الخضراء أو "الديتوكس"، أو إدخاله في وصفات الحساء أو الفطائر، والبنجر الأحمر ليس مجرد خضار لونه جميل، بل هو كنز غذائي غني بالفوائد الصحية، ودمجه في النظام الغذائي اليومي قد يساهم في تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتحسين جودة الحياة، ومع ذلك، ينصح دائما بالاعتدال في تناوله ومراعاة الحالات الصحية الخاصة، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الكلى أو السكري، بسبب محتواه من الأوكسالات والسكريات الطبيعية.

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