فرد الشعر بالبروتين من الأمور التى تفضلها الفتيات كثيرا، خاصة المقبلات على الزواج للظهور دائما بشكل مميز وجذاب، ما يعزز من ثقتهن بأنفسهن.

وفرد الشعر بالبروتين رغم مخاطره إلا أن الفتيات يقبلن عليه بشكل متزايد، وعادة يجب العناية بالشعر بعد البروتين للحفاظ على فرده لأطول فترة ممكنة.

طرق العناية بالشعر بعد البروتين

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طرق العناية بالشعر بعد البروتين للحفاظ على فرده لأطول فترة ممكنة، منها:

استخدام شامبو وبلسم خاليين من الكبريتات “سلفات”، والكبريتات تسبب جفاف الشعر وتفكك مكونات البروتين بسرعة.

احرصي على اختيار شامبو وبلسم لطيفين مخصصين للشعر المعالج بالبروتين.

عدم غسل الشعر لمدة 3 أيام بعد العلاج، بعد البروتين.

لا تستخدمي أربطة أو مشابك للشعر في هذه الفترة لتجنب ظهور علامات أو تموجات.

تقليل عدد مرات غسل الشعر، لأن كثرة غسل الشعر تسرع من زوال البروتين.

اكتفي بغسله مرتين أسبوعيا إن أمكن، واستخدمي الماء الفاتر وليس الساخن.

تجنبي استخدام الزيوت الثقيلة أو المنتجات الكيميائية، وبعض الزيوت الثقيلة أو المنتجات المحتوية على الكحول قد تؤثر سلبا على نتيجة الفرد.

استخدام سيروم خفيف أو زيوت طبيعية

يمكنك استخدام سيروم خفيف أو زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند بكمية قليلة.

تجنبى أدوات الحرارة قدر الإمكان، لأن الحرارة الزائدة من المجفف أو المكواة تضعف الشعر وتؤثر على البروتين، وإذا احتجتي لاستخدام أدوات التصفيف، استخدمي واقي حراري أولا.

حماية الشعر من الكلور والمياه المالحة، لأن الكلور في المسابح والمياه المالحة يفسدان تأثير البروتين، ويمكن استخدام قبعة السباحة أو اغسلي شعرك مباشرة بعد السباحة.

قص أطراف الشعر بانتظام، يساعدك في التخلص من التقصف ويحافظ على صحة الشعر.

النوم على وسادة من الحرير أو الساتان، لأن تقليل الاحتكاك أثناء النوم يحافظ على نعومة الشعر ويمنع التشابك.

يمكنك تكرار علاج البروتين كل 4 إلى 6 أشهر حسب نوع شعرك ودرجة العناية به، ولكن تجنبي الإفراط في استخدامه حتى لا يضعف الشعر.

طرق العناية بالشعر بعد البروتين، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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