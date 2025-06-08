وصفة تخلصك من جفاف الشعر بعد المكواة فى العيد

فرد الشعر بالمكواة من طقوس الأعياد عند الفتيات حيث تتوافد الفتيات على مراكز التحميل لفرد الشعر للظهور بشكل مميز فى أيام العيد.

وفرد الشعر بالمكواة رغم أنه يجعل الشعر ذات شكل مميز وجذاب وانسيابى، إلا أنه يضر بالشعر ويزيد من جفافه وهيشانه،

وصفة طبيعية لتطرية الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتطرية الشعر بعد فرده بالمكواة فى العيد.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (أو زيت الزيتون إن لم يتوفر)

الطريقة:

امزجي المكونات جيدا في وعاء نظيف حتى تتجانس.

ضعي الخليط على شعرك بالكامل، وركزي على الأطراف لأنها أكثر عرضة للجفاف بعد استخدام الحرارة.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة.

اتركي الماسك لمدة 30-45 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف خالى من الكبريتات.

يمكنك استخدام البلسم كالمعتاد، ثم اتركي الشعر يجف طبيعي.

هذا الماسك يرطب فروة الرأس ويغذي الشعر بالبروتين، ويحبس الرطوبة داخل الشعر ويزيد من لمعانه، كما يخترق بصيلات الشعر بعمق ويمنع التكسر والجفاف.

كرري الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيا للحفاظ على الترطيب.

بهذه الوصفة البسيطة، يمكنك الاستمتاع بشعر ناعم ولامع خلال العيد دون القلق من تأثير أدوات التصفيف الحراري.

وصفة طبيعية لتطرية الشعر بعد فرده بالمكواة

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.