الإثنين 24 مارس 2025
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صحة ومرأة

وصفة العيد الطبيعية لفرد الشعر بأقل التكاليف

فرد الشعر
فرد الشعر

فرد الشعر من الأمور التى تحرص عليها الفتيات فى الأعياد للظهور بشكل مميز وأكثر جاذبية لذا تتكدس مراكز التجميل قبل العيد بالفتيات لفرد شعورهن.

ولكن طرق فرد الشعر التى اعتادت عليها الفتيات تدمر الشعر لذا تفضل بعضهم الطرق الطبيعية الآمنة التى ليس لها أى أضرار جانبية وبأقل التكاليف.

وصفة العيد لفرد الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة العيد الطبيعية لفرد الشعر بأقل التكاليف.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من كريم بانثينول

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

كبسولتان من فيتامين E

ملعقة كبيرة من الزبادي (اللبن الرائب)

طريقة التحضير:

  • في وعاء نظيف، اخلطي كريم البانثينول مع الزيوت جيدًا.
  • أضيفي الزبادي وافتحي كبسولات فيتامين E وافرغيها في الخليط.
  • امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام:

  • ضعي الخليط على شعر نظيف ومبلل من الجذور حتى الأطراف.
  • غطي الشعر بغطاء بلاستيكي (بونيه) واتركيه لمدة ساعة إلى ساعة ونصف.
  • اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخفيف.
  • يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيًا، وستلاحظين نعومة وفرد طبيعي تدريجيًا.
  • تناسب هذه الوصفة جميع أنواع الشعر.
  • يُفضل اختبار المكونات على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.
  • تجنبي استخدام مكواة الشعر والحرارة المفرطة بعد الوصفة مباشرة.
فرد الشعر 
فرد الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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