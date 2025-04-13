وصفة طبيعية لإعادة ترميم الشعر الذي أتلفه بروتين فرد الشعر

بروتين فرد الشعر يجعل الشعر انسيابية ولكن بمجرد انتهاء مفعوله يصبح الشعر متهالك وتألق وأكثر تقصفا وتساقط ما يزعج الفتيات كثيرا.

وتحرص الفتيات على البحث عن طرق لإعادة ترميم وجمال الشعر الذى اتلفه البروتين، وذلك من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر.

وصفة طبيعية لإعادة ترميم الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لإعادة ترميم الشعر الذى اتلفه بروتين فرد الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي

1 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان (أو زيت الزيتون البكر)

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

1 صفار بيضة

3 ملاعق كبيرة من الزبادي (اللبن الطبيعي)

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بلطف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي (بونيه) واتركي الماسك لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك بشامبو خالٍ من الكبريتات، ثم استخدمي بلسم مرطب.

ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا لمدة شهر على الأقل لرؤية نتائج واضحة.

وصفة طبيعية لإعادة ترميم الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعر

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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