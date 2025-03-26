الأربعاء 26 مارس 2025
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صحة ومرأة

وصفة العيد بالحناء لترطيب الشعر وتغيير لونه

فرد الشعر
فرد الشعر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الفتيات على العناية بالشعر والبشرة حيث تطبيق الوصفات الطبيعية التى تساعد على نضارة البشرة وتفتيحها وكذلك فرد الشعر.

وتتكدس مراكز التجميل بالفتيات قبل الأعياد لفرد الشعر، إلا أن الكثير من الفتيات يفضلن الحناء لجمال الشعر وفرده فى العيد.

وصفة الحناء لترطيب الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة بالحناء لترطيب الشعر وتغيير لونه.

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من بودرة الحناء النقية.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الزبادي أو العسل (لزيادة الترطيب).

ماء دافئ (لخلط المكونات).

عصير نصف ليمونة (لتثبيت اللون).

ملعقة صغيرة من القهوة أو الكركديه (اختياري لتعزيز اللون البني أو الأحمر).

طريقة التحضير:

  • اخلطي بودرة الحناء مع الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
  • أضيفي الزبادي أو العسل، ثم الزيت، وقلّبي جيدًا.
  • أضيفي عصير الليمون و(اختياريًا) القهوة أو الكركديه.
  • غطّي الخليط واتركيه يتخمّر لمدة 4–6 ساعات (أو طوال الليل).
  • طبّقي الحناء على شعر نظيف وجاف من الجذور حتى الأطراف.
  • غطّي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركي الحناء من 2 إلى 4 ساعات.
  • اغسلي شعرك جيدًا بالماء فقط في البداية، ثم بالشامبو في اليوم التالي.
  • للحصول على لون أغمق، كرّري الاستخدام كل أسبوعين.
  • تجنّبي استخدام أدوات حرارية بعد الحناء مباشرة.
  • يُفضل تجربة الحناء على خصلة صغيرة أولًا لمعرفة اللون النهائي.
فرد الشعر 
فرد الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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