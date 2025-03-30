الأحد 30 مارس 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لفرد الشعر لإطلالة مميزة في العيد

فرد الشعر
فرد الشعر

 تحرص الفتيات فى عيد الفطر المبارك على فرد الشعر للظهور فى شكل مميز وجذاب مع الاهل والأصدقاء خلال أيام العيد.

وفرد الشعر له طرق عديدة معظمها تضر بصحة الشعر وتسبب التقصف والتساقط، ما يؤثر على مظهر الشعر، لذا تفضل الفتيات الطرق الطبيعية التى تفرد الشعر.

وصفة طبيعية لفرد الشعر فى العيد 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر فى العيد.

المكونات:-

 1 كوب من حليب جوز الهند (الطبيعي)

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

طريقة التحضير:

  • امزجي جميع المكونات جيدًا في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
  • غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة دافئة، واتركيه لمدة ساعة.
  • اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر، ويفضل استخدام شامبو طبيعي خالٍ من الكبريتات.
  • كرري هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع لتحصلي على أفضل نتيجة.
  • مع هذه الوصفة الطبيعية، ستحصلين على شعر ناعم وانسيابي يلفت الأنظار في العيد، دون الحاجة إلى مواد ضارة أو مكلفة.
فرد الشعر 
فرد الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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أفضل الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط شعرك في رمضان

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وصفة طبيعية وبسيطة لتنعيم وترطيب شعرك فى رمضان

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