مخاطر استخدام البروتين لفرد الشعر على الصحة.. احذريها

البروتين من طرق فرد الشعر التى منتشرة فى وقتنا الحالى وتتهافت عليه الفتيات لنتائجه السريعة على مظهر الشعر حيث يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعان وانسيابية.

ورغم نتائج البروتين الفعالة إلا أنه يدمر الشعر لأنه عبارة عن مواد كيميائية خطيرة تضر بصحة الشعر وتدمر بصيلاته لذا يحذر منه أطباء الجلدية.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى أمراض الجلدية، إن البروتين من المواد الشائعة التي تستخدم لفرد الشعر وتحسين مظهره، وقد نال شهرة واسعة بين النساء والرجال على حد سواء، خاصةً أولئك الذين يعانون من تجعد الشعر أو صعوبة في تصفيفه، ورغم النتائج الجمالية السريعة التي يحققها هذا النوع من العلاجات، إلا أن استخدام البروتين لفرد الشعر قد يحمل العديد من المخاطر الصحية والتجميلية التي ينبغي الانتباه لها.

مخاطر استخدام البروتين لفرد الشعر

مخاطر استخدام البروتين لفرد الشعر على الصحة

وأضافت لانا، أن أول وأهم المخاطر المرتبطة باستخدام البروتين لفرد الشعر هي احتواءه على مادة الفورمالين، وهي مادة كيميائية تُستخدم لتثبيت الشعر بعد علاجه بالبروتين وتُعد هذه المادة شديدة السمية، وقد تسبب أضرار صحية خطيرة، منها:-

التهيج في العينين والأنف والجلد.

صعوبات في التنفس.

وقد ترتبط حتى بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان عند التعرض لها بشكل متكرر أو بكميات كبيرة، سواء للمستخدم أو لمصفف الشعر نفسه.

الاستخدام المتكرر للبروتين يمكن أن يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه، فرغم أن العلاج بالبروتين يُفترض أن يقوي الشعر ويغذيه، إلا أن الحرارة العالية المستخدمة خلال عملية الفرد قد تُضعف بصيلات الشعر وتتلفها، مما يؤدي إلى تقصف الأطراف وتساقط الشعر بشكل ملحوظ بمرور الوقت.

يمكن أن يؤدي استخدام البروتين بشكل غير مناسب أو من قبل أشخاص غير مؤهلين إلى حروق في فروة الرأس أو التهابات جلدية، خاصة عند ترك المنتج لفترة أطول من الموصى بها أو عند استخدامه على فروة رأس حساسة أو مجروحة.

وتابعت، ولا يمكن إغفال الجانب الاقتصادي، إذ إن علاجات البروتين باهظة الثمن وتتطلب تكرارها كل عدة أشهر للحفاظ على النتيجة، مما يشكل عبئا ماليا مستمر على المستخدم.

وأوضحت الدكتورة لانا شكرى، أنه يجب استشارة مختص قبل الخضوع لأي علاج لفرد الشعر، والبحث عن منتجات خالية من الفورمالين أو تحتوي على نسب آمنة منه، والاعتماد على طرق طبيعية للعناية بالشعر قدر الإمكان لتفادي المخاطر الصحية المحتملة.

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