وصفة طبيعية لعلاج تموج الشعر فى خطوات بسيطة

موجة الشعر من إصابات الشعر الشهيرة التى تعانى منها العديد من الفتيات ما يؤثر على فرد الشعر وانسيابيته وجماله.

وموجة الشعر يمكن علاجها من خلال بعض الوصفات الطبيعية التى تعمل على فرد الشعر ولكن ليس بوسائل فرد الشعر الكيميائية التى تتهافت عليها الفتيات حاليا وللأسف تدمر الشعر.

وصفة طبيعية لعلاج موجة الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج موجة الشعر.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا (هلام الصبار).

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

بضع قطرات من زيت اللافندر (اختياري للرائحة وتهدئة الفروة).

الطريقة:

في وعاء صغير، امزجي زيت جوز الهند مع جل الألوفيرا والعسل حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي زيت اللافندر وقلّبي الخليط جيدًا.

ضعي الخليط على شعرك الرطب من الجذور حتى الأطراف، وركّزي على المناطق المموجة والجافة.

لفي شعرك بمنشفة دافئة أو قبعة استحمام، واتركي الوصفة لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بشامبو خفيف وخالٍ من الكبريتات.

استخدمي هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب حاجة شعرك.

تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية بشكل متكرر.

مشّطي شعرك بأصابعك أو مشط واسع الأسنان لتفادي تكسير التموجات.

وصفة طبيعية لعلاج موجة الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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