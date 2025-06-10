أفضل الزيوت لترطيب الشعر بعد تعرضه للحرارة والتصفيف

أفضل الزيوت لترطيب الشعر، تعريض الشعر المستمر للحرارة من خلال أدوات التصفيف مثل السيشوار والمكواة يؤدي إلى جفافه وتقصفه وفقدانه للحيوية واللمعان.





أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن حرارة التصفيف العالية تُضعف طبقة الكيراتين الطبيعية التي تحمي الشعر، مما يجعله هشًا ومتعبًا، ويحتاج إلى عناية خاصة لاستعادة صحته.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن من أبرز طرق العناية الفعالة بالشعر المتضرر هي استخدام الزيوت الطبيعية الغنية بالأحماض الدهنية والفيتامينات، التي تعمل على ترطيب الشعر بعمق، تقوية الأطراف، ومنحه النعومة واللمعان.



فالزيوت الطبيعية تُعدّ لا توفر الترطيب فقط، بل تُعيد بناء الشعر التالف وتمنحه الحماية المستقبلية.

وأوضحت خبيرة العناية بالشعر، أن الفائدة الحقيقية تكمن في اختيار الزيت الأنسب لنوع شعرك، وطريقة استخدامه المنتظمة والمناسبة، فبالمواظبة على استخدام الزيوت الطبيعية، يمكن لأي سيدة استعادة جمال شعرها، حتى بعد سنوات من التصفيف الحراري والاستخدام المكثف لأدوات التجميل.

أفضل الزيوت الطبيعية للشعر التالف



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها لترطيب الشعر بعد تعرضه للحرارة، مع توضيح طريقة استخدامها للحصول على أفضل النتائج.

أولًا: زيت الأرجان – الذهب السائل

أفضل زيوت للشعر

يُعرف زيت الأرجان بـ"الذهب السائل" نظرًا لقيمته العالية وفوائده المتعددة للشعر والبشرة. يُستخلص من لوز شجرة الأرجان الموجودة في المغرب، ويُعدّ من الزيوت الغنية بفيتامين E، والأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا 6 وأوميغا 9.

فوائد زيت الأرجان للشعر:

ترطيب عميق: يخترق زيت الأرجان خصلات الشعر ليمنحها ترطيبًا طويل الأمد دون أن يجعل الشعر دهنيًا أو ثقيلًا.

حماية من الحرارة: يمكن استخدامه كواقي طبيعي قبل التصفيف، حيث يكوّن طبقة حماية حول الشعر.

مكافحة التقصف: يعزز من مرونة الشعر ويقلل من تقصف الأطراف.

يعيد اللمعان: يُضفي على الشعر مظهرًا صحيًا ولامعًا.

طريقة الاستخدام:

كعلاج ليلي: ضعي كمية قليلة من زيت الأرجان على الشعر الرطب أو الجاف، ووزعيه من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي الشعر بقبعة بلاستيكية واتركيه طوال الليل، ثم اغسلي شعرك في الصباح.

كسيروم بعد التصفيف: بعد استخدام السيشوار أو المكواة، ضعي بضع قطرات بين يديك ومرريها على أطراف الشعر لتثبيت الترطيب وإضفاء لمعان.

ثانيًا: زيت جوز الهند – الغذاء العميق للشعر

زيت جوز الهند هو من أكثر الزيوت استخدامًا في العناية بالشعر، ويُستخلص من لب ثمرة جوز الهند. يمتاز بقوامه الكثيف وقدرته العالية على اختراق جذع الشعرة، مما يجعله علاجًا فعّالًا للتلف الناتج عن الحرارة والتصفيف.

فوائد زيت جوز الهند للشعر:

تغذية مكثفة: يحتوي على حمض اللوريك الذي يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويغذي الشعر من الداخل.

تقليل فقدان البروتين: يعمل على تقوية الشعرة والحفاظ على بنيتها.

علاج القشرة والجفاف: يرطب فروة الرأس ويقلل من الحكة والجفاف الناتجين عن الحرارة.

يعزز النمو الصحي: يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يدعم نمو الشعر الجديد.

طريقة الاستخدام:

كحمام زيت قبل الغسيل: سخّني كمية مناسبة من زيت جوز الهند (بحمام ماء دافئ وليس ميكروويف)، ودلّكي به فروة الرأس والشعر. لفي شعرك بمنشفة ساخنة واتركيه لمدة 30-60 دقيقة، ثم اغسلي بالشامبو.

كترطيب يومي خفيف: في الأيام الجافة، يمكن استخدام كمية صغيرة جدًا على أطراف الشعر لترطيبه دون إثقاله.

زيوت طبيعية أخرى فعّالة لترطيب الشعر بعد التصفيف



1. زيت الجوجوبا:

يشبه الزهم الطبيعي لفروة الرأس، لذلك يساعد على ترطيب الشعر بفعالية دون سد المسام. يُستخدم بعد التصفيف لتهدئة الأطراف وتغذيتها.

2. زيت اللوز الحلو:

غني بفيتامين A وB وE، ويمنح الشعر نعومة ولمعانًا ملحوظًا. يُستخدم كعلاج أسبوعي أو بعد تصفيف الشعر لإعادة الرطوبة إليه.

3. زيت الزيتون:

يعمل على تغليف الشعر بطبقة تحميه من العوامل الخارجية. يُستخدم خاصة في حالات التلف الشديد أو كقناع عميق يُترك لمدة ساعة قبل الغسل.

نصائح هامة عند استخدام الزيوت بعد التصفيف:



استخدام الزيوت باعتدال: لا تحتاجين إلى كمية كبيرة. ضعي قطرات بسيطة ووزعيها جيدًا لتجنب المظهر الدهني.

اختيار الزيت المناسب لنوع شعرك: الشعر الخفيف قد يتناسب مع زيت الأرجان أو الجوجوبا، بينما الشعر الكثيف والمجعد يفضّل زيت جوز الهند أو الزيتون.

الابتعاد عن فروة الرأس إذا كانت دهنية: اكتفي بترطيب الأطراف فقط لتفادي انسداد المسام أو زيادة الدهون.

تطبيق الزيوت على شعر دافئ أو رطب قليلًا: هذا يساعد الشعر على امتصاص الزيت بشكل أفضل.

الاستمرار والمتابعة: أفضل النتائج تظهر مع الاستخدام المنتظم والمستمر، خصوصًا بعد كل مرة يتم فيها استخدام أدوات التصفيف الحراري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.