عملية أمنية واسعة في النمسا بعد هجوم على مدرسة

أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة النمساوية أعلنت إطلاق عملية أمنية واسعة في مدينة جراتس بعد مقتل شخص في هجوم على مدرسة.

وفي سياق آخر تواجه عملية التوظيف في الشرطة النمساوية تحديات كبيرة، بسبب العدد الكبير من حالات الرفض خلال مراحل الفحص، وخاصة لأسباب طبية والتقييمات النفسية.

وفقا لتقرير صحفي كوريرمن بين إجمالي 11,483 طلبًا تم تقديمها في عام 2024، تم رفض أكثر من 1,300 طلب لأسباب صحية، وفقًا لتقارير albinfo.ch.

كما أعرب أحد المتقدمين الذي حصل سابقًا على موافقة من طبيب متخصص لإصابة سابقة في الظهر عن خيبة أمله من قرار الاستبعاد الذي اتخذته الهيئات الرسمية، متسائلًا عن مرونة معايير القبول.

ومع ذلك، فإن المرحلة الأكثر تحديًا للمتقدمين هي مرحلة التقييمات النفسية والطبية النفسية، حيث لم ينجح أكثر من 5,000 مرشح في اجتياز الاختبار.

وكانت هناك عقبة أخرى واضحة في اختبار الإملاء والقواعد، حيث فشل حوالي 30% من المتقدمين.

ورغم ارتفاع مستوى الاستبعاد، أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن المعايير العالية في الاختيار ضرورية لضمان جودة وتأهيل وكالات إنفاذ القانون على النحو المناسب.

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