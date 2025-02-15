السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 5 أشخاص بحادث طعن في النمسا

الشرطة النمساوية،
الشرطة النمساوية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن  مدينة فيلاخ بالنمسا  شهدت حادث طعن مأساوي، حيث قام شاب يبلغ من العمر 23 عامًا بمهاجمة عدة أشخاص في أحد شوارع المدينة.

 

حادث طعن في النمسا 

و أسفر الهجوم عن مقتل طفل عمره 14 عامًا وإصابة أربعة آخرين، وتمكنت السلطات من القبض على المشتبه به، والتحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم.

وفي حادثة أخرى بمدينة سالزبورغ بالنمسا ، وقع شجار بين رجل روسي (51 عامًا) ورجل شيشاني (52 عامًا)، انتهى بطعن الشيشاني وهروب المهاجم، وتم القبض على الجاني لاحقًا، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وهذه الحوادث تثير القلق حول تزايد أعمال العنف في النمسا، وتؤكد على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية لحماية المواطنين والمقيمين.

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النمسا حادث طعن مدينة فيلاخ

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