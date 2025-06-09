الإثنين 09 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيطاليا تنهي عقدها مع "باراجون" الإسرائيلية للتجسس

تجسس،فيتو
تجسس،فيتو

كشفت وثيقة برلمانية أن إيطاليا أنهت عقدها مع  شركة "باراجون" الإسرائيلية للتجسس، وذلك بعد اتهامات باستخدام الحكومة الإيطالية تقنيتها لاختراق هواتف منتقديها.  

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن خدمة الدردشة "واتساب" كانت قد كشفت مطلع هذا العام أن برامج تجسس تابعة لـ"باراجون" استهدفت العشرات من المستخدمين.

وأظهر تقرير جديد صادر عن اللجنة البرلمانية للأمن "كوباسير" أن أجهزة الاستخبارات الإيطالية أوقفت التقنية في البداية ثم أنهت عقدها مع "باراجون" بعد الضجة الإعلامية.  

وأوضح التقرير أن وكالتي الاستخبارات الداخلية والخارجية في إيطاليا قد فعّلتا عقودًا مع "باراغون" في عامي 2023 و2024 على التوالي، واستخدمتا برامجها ضد عدد محدود جدًا من الأشخاص بموافقة النيابة العامة.


 

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إسرائيل الاستخبارات الإيطالية الحكومة الإيطالية إيطاليا باراجون

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