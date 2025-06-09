أحمد سعد عن نجاح حفله بالساحل الشمالي: ربنا يديم علينا نعمة الانبساط

علق الفنان أحمد سعد على نجاح الحفل الغنائي الذي أحياه بمنطقة الساحل الشمالي، وحضره الآلاف من محبيه، حيث نشر عددا من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب تعليقا قائلا: “اتبسطت اووي امبارح في حفلة العيد في بورتو مارينا.. أجواء جميلة دايما وكل سنة وانتم طيبيبن.. ربنا يديم علينا الانبساط ”

وأحيا المطرب أحمد سعد ، حفلًا غنائيًّا كبيرًا بمنطقة الساحل الشمالي، ضمن فعاليات حفلات عيد الأضحى لعام 2025، ويأتي هذا الحفل بعد جدل إعلان توبة “سعد”.

حفل أحمد سعد في عيد الأضحى

وقدم أحمد سعد خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة ومنها إيه اليوم الحلو دا، وسع وسع، مفتقدني.

وكان قد تصدر المطرب أحمد سعد، خلال الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل وموقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو يتعلم تجويد القرآن الكريم داخل المسجد النبوي، بالإضافة إلى أنه ظهر في فيديو آخر برفقة شيخ سعودي والذي أعلن بدوره ما وصفه بـ" توبة سعد” بعد إزالته للتاتو والأوشام من جسده.

توبة أحمد سعد

أحمد سعد، أثار جدلًا كبيرًا بسبب فيديوهاته علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الجمهور عن مصير مشواره الفني بعد إعلان توبته وعن حقيقة نيته اعتزال الغناء، واعتقد البعض أن المطرب بصدد اتخاذ قرار نهائي بالاعتزال!

المفاجأة هي أن أحمد سعد وقع مؤخرًا عقدًا مع شركة روتانا لإنتاج ألبومات غنائية جديدة، فضلًا عن أنه يستعد لإحياء حفلات موسم الصيف ويستعد لإحياء حفل غنائي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

كان المطرب أحمد سعد وثق لجمهوره لحظة تعلمه تجويد القرآن الكريم داخل أروقة المسجد النبوي الشريف، خلال زيارته إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وظهر في مقطع فيديو وهو يتلو آيات من سورة "الغاشية".

وعلَّق سعد على الفيديو قائلًا: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده، ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن”.

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