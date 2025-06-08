الأحد 08 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

من الحج إلى المسرح، أحمد سعد يحضر مفاجأة لجمهوره في حفل الجمعة

أحمد سعد
أحمد سعد

كشف المطرب أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن حفله الغنائي المقرر إحياؤه الجمعة المقبلk عقب عودته من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

 

ونشر الفنان أحمد سعد البوستر الدعائي للحفل معلقا: “أحمد سعد لايڤ في حفل نادي الشمس يوم الجمعة ١٣-٦ جاهزين؟”.

 

في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن أحمد سعد من المقرر أن يقدم أغنية جديدة مفاجأة لجمهوره خلال الحفل، بالإضافة إلي التفكير في صعود موهبة جديدة معه على المسرح أثناء الحفل.

 

وكان الفنان أحمد سعد قد شارك جمهوره بلحظات روحانية خاصة قبل أيام، إذ نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ظهر فيه وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية تبعث على السكينة والخشوع.


وعلّق سعد على الفيديو قائلًا: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم”.

 

على الجانب الأخر، شهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الفنان أحمد سعد والقائمين على برنامج “ذا فويس”، لمشاركته ضمن مدربي الموسم الجديد من البرنامج.

 

وكشف مصدر مقرب من أحمد سعد، أنه تلقى بالفعل عرضًا للمشاركة في النسخة الجديدة من برنامج “ذا فويس”، الذي سيتم تصويره بالرياض خلال الأشهر القليلة القادمة.

 مفاوضات مع أحمد سعد للمشاركة ببرنامج "ذا فويس"

 

وأضاف المصدر أن سعد وافق بشكل مبدأيًا على فكرة مشاركته لكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي مع إدارة البرنامج، الذي من المفترض أن يجمع عددا من نجوم الطرب في الوطن العربي.

وكان الفنان أحمد سعد، وقع عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

 وأعرب سعد عن سعادته البالغة بالتعاون مع أكبر شركات الوطن العربي الذي يقدر عملها مع كبار النجوم، معبرا عن ثقته في أن تلك الشراكة سوف تثمر عن أغان مفاجئة لجمهوره في مصر والوطن العربي.

 

 

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