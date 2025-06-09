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خارج الحدود

الحجاج يودعون "منى" وينهون المناسك في ثالث أيام التشريق

حجاج،فيتو
حجاج،فيتو

بدأ حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، اليوم الإثنين، آخر أيام الحج وثالث أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، ليتوجه الحجاج بعدها إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع في حركة اتسمت بالسهولة والتنظيم.


وعلى صعيد متصل، أكد وزير الداخلية السعودي، رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، نجاح الخطط المعتمدة لحج هذا العام، نظير "التطوير المستمر، والتخطيط المبكر، والتنفيذ الفعال، والرقابة المستمرة، فضلًا عن التوظيف الأمثل للتقنية، والتعاون والوعي من الحجاج وبعثات الحج"، لتحقق هذا النجاح.

و أظهرت الاستعدادات الصحية التي نفذتها وزارة الصحة السعودية والقطاعات المشاركة فاعليتها في الحفاظ على صحة الحجيج وجودة حياتهم من خلال تنفيذ خطة شاملة ارتكزت على أعلى المعايير الوقائية والعلاجية والإسعافية، وبدأت الوزارة في التنسيق المبكر مع الجهات الدولية وتحليل المخاطر الصحية وفرض التطعيمات الإلزامية مثل الحمى الشوكية، والصفراء، وشلل الأطفال، والإنفلونزا، إلى جانب تقديم أكثر من (50) ألف خدمة صحية عبر (14) منفذًا ضمن مبادرة "طريق مكة"، شملت عمليات جراحية معقدة (قلب مفتوح، وقسطرة).

في حين وقدمت وزارة الصحة أرقى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بتوفير أكثر من (900) سيارة إسعاف و(11) طائرة إخلاء، و(71) نقطة طوارئ، وعززت الكوادر بأكثر من (7500) مسعف، وفعلت "مستشفى صحة الافتراضي" للاستشارات الطبية عن بُعد ومتابعة الحالات المزمنة بأجهزة استشعار متقدمة، وعقدت الشراكة مع القطاع الخاص عبر تشغيل 3 مستشفيات كبرى في المشاعر لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقديم خيارات علاجية إضافية.

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