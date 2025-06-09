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أخبار مصر

التضامن تبدأ أولى رحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية من جدة غدا

وفود حجاج الجمعيات
وفود حجاج الجمعيات الأهلية
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أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيبدأ في العودة إلى أرض الوطن، غدا الثلاثاء، عبر مطار جدة الدولي، فيما تنطلق أولى رحلات العودة من المدينة المنورة يوم السبت الموافق 14 يونيو الجاري.

عودة حجاج الجمعيات الأهلية لأرض الوطن

وأوضح عبد الموجود أن عدد الحجاج المغادرين من مطار جدة إلى القاهرة غدًا الثلاثاء يبلغ نحو 458 حاجًا من محافظات الإسكندرية والبحيرة والقليوبية والقاهرة، بينما يغادر أول فوج من مطار المدينة المنورة يوم السبت المقبل ويضم نحو 819 حاجًا من محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية.

وأكد عبد الموجود أن جميع الحجاج بخير وقد أتموا مناسك الحج بسلام، في ظل تيسيرات شاملة قدمتها بعثة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، حيث تم تنفيذ خطة التحرك بين المشاعر المقدسة بانسيابية تامة ودون معوقات تُذكر.

تشكيل فرق عمل لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية

وأشار إلى أن البعثة تواصل متابعة أوضاع الحجاج حتى عودتهم الكاملة إلى أرض الوطن، مشددًا على تواجد فرق العمل الميدانية بشكل دائم لتقديم كافة سبل الراحة للحجاج خلال فترة إقامتهم المتبقية في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

كما أكد عبد الموجود أن خطة العودة تتضمن تنسيقًا محكمًا مع شركات الطيران والمطارات لضمان عودة آمنة ومنظمة لجميع الحجاج، مشيرًا إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات منذ لحظة السفر وحتى عودتهم سالمين.

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ايمن عبد الموجود حج الجمعيات الأهلية الجمعيات الأهلية بعثة حج الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي حجاج الجمعيات الأهلية مطار جده الدولي المدينة المنورة

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