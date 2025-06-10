من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

الأغوات هم فئة قديمة من العبيد الذين كانوا يخدمون الحرمين الشريفين، واشترط بعضهم بأن يكونوا حفظة للقرآن الكريم وقادرين على الخدمة.

معنى لفظ الأغوات

ولفظ (آغا) في اللغة الكردية والتركية والفارسية بمعنى رئيس أو سيد، وفي الدولة العثمانية كانت تطلق على (السيد) كما تطلق على رئيس الخدم أو المشرف على شؤون المنزل، ولعل الحجازيين أخذوا هذه الكلمة من الأتراك وأطلقوها على الأغوات ممن قضوا حياتهم في خدمة الحرمين!! ويرادفها كلمة ((طواشي)).

أول ظهور للأغوات

أن بداية خدمة الأغوات للحرمين بـ المسجد النبوي في عهد السلطان نور الدين زنكي عام 557 هـ الموافق 1161م، وهو أول ظهور لهم بعد أن أرسل 12 من الأغوات لحراسة الحجرة النبوية، بعد أن اكتشف أن هناك اثنين من نصارى الأندلس يقومون بحفر خندق من تحت الحجرة النبوية للوصول لجسد الرسول صلى الله عليه وسلم لسرقة جسده الطاهر، وصب الرصاص حول الحجرة النبوية حتى لا يتمكن أحد من الحفر والوصول أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وبعد نور الدين زنكي جاء صلاح الدين الأيوبي ليرتب أعمالهم ويخصص لهم رواتب وتضاعف عددهم إلى 24 خصيًا ليزداد عددهم مع الزمن ليصبح عددهم 120 أغًا عام 1176هـ في عهد الدولة العثمانية، وازداد عددهم بشكل كبير ليصل عام 1270هـ لدرجة أنهم أصبحوا يصلون التراويح بإمام منفصل.

مكانة الأغوات ومهامهم

والأغوات لهم مكانة اجتماعية كبيرة وعالية عبر العصور الإسلامية لدرجة أنهم كانوا يجلسون في مجلس الوالي، وكان الزوار يقبلون أيديهم لشرف عملهم في الحرمين، وفي العهد السعودي أيضًا حظوا بمكانة كبيرة، حيث كانت ترتب لهم زيارات رسمية للسلام على الملك.

ومهام الأغوات في الحرمين كانت 40 مهمة، ومن أبرز مسؤولياتهم سابقًا هي فتح الحجرة النبوية والمنبر. كذلك التنظيم والتنظيف والفرز وغيرها، فيما اقتصرت مهامهم في العهد السعودي على استقبال الملك والوفد المرافق له، وكذلك استقبال الوفود الرسمية وخدمتها وتقديم ماء زمزم لهم، والآن لم يبق لهم أي مهمة، نظرًا لكبرهم وعدم قدرتهم على العمل وقيام شركات الصيانة والنظافة بجميع المهام.

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