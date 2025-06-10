خبير: استهداف الدعم السريع للمساعدات الإنسانية للسودان يكشف تطبيقها سياسة الأرض المحروقة

قال الدكتور محمد رشوان، الخبير في الشأن الأفريقي، إن نهب ميليشيات قوات الدعم السريع للمساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة يمثل تطورًا خطيرًا في إطار هجومها المستمر على الجيش السوداني والدولة السودانية.

وأوضح رشوان، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذه الأعمال أثارت استياءً واسعًا من قبل المنظمات الدولية، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، خاصة بعد مقتل خمسة من عمال الإغاثة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على قوافل المساعدات في دارفور.

وأشار إلى أن لهذا الهجوم دلالات استراتيجية متعددة، أبرزها أن قوات الدعم السريع، عقب سيطرة الجيش السوداني على الخرطوم وتوابعها، كثفت هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة مستهدفة المدن، ما يشكل نمطًا من الحرب غير الإنسانية يركز على المدنيين.

الدروع البشرية والتجنيد الإجباري

وأضاف رشوان أن أحد أخطر جوانب تحركات الدعم السريع هو استخدام المدنيين كدروع بشرية، وتوسيع نطاق التجنيد الإجباري للمدنيين في مناطق كوردفان ودارفور معتبرا أن هذه السياسات تعكس اتباع الدعم السريع لنهج "الأرض المحروقة" في تعاملها مع الواقع الميداني.

تعطيل جهود إعادة الإعمار

كما أشار رشوان إلى أن قوات الدعم السريع تسعى للضغط على الجيش السوداني، خاصة في دارفور والخرطوم، وذلك بعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة مؤخرًا. ومن أبرز مظاهر هذا الضغط، استهداف قوات الإغاثة واستخدام الطائرات المسيّرة لتعطيل جهود الجيش، وهو ما يرتبط أيضًا بجانب اقتصادي، حيث تسعى قوات الدعم السريع لوضع العراقيل أمام الحكومة السودانية الجديدة، التي تعمل على إعادة الإعمار وفتح الباب أمام المساعدات الدولية.

وأكد أن نهب المساعدات الإنسانية يهدف إلى تعقيد المشهد أمام الحكومة، وزيادة معاناة الداخل السوداني، عبر تفاقم الأزمات مثل المجاعة وانتشار الأوبئة، وعلى رأسها الكوليرا، مما يضع الحكومة في موقف حرج داخليًا.

تراجع الدعم الدولي للدعم السريع

وأوضح رشوان أن قوات الدعم السريع تواجه تراجعًا ملحوظًا في الدعم الدولي، بدليل تأجيل إعلان الحكومة الموازية أكثر من مرة، وهو ما قد يتكرر مستقبلًا في ظل الانتقادات المتزايدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي تضعف موقف قوات الدعم السريع على الساحة الدولية.

رفض التفاوض وتصعيد محتمل

واختتم رشوان تصريحاته بالإشارة إلى استضافة العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرًا لاجتماع "اللجنة الرباعية" التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، بهدف إحياء العملية التفاوضية في السودان. إلا أن رفض قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، العودة إلى منبر جدة التفاوضي واستمراره في استهداف المساعدات الإنسانية، يجعل فرص استئناف الحوار في المستقبل القريب ضئيلة.

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