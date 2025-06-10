خبير في الشأن الأفريقي يحذر من تصعيد خطير في مسار الحرب السودانية

حذر الدكتور محمد رشوان، الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي، من أن إعلان وزارة الخارجية السودانية حول نهب ميليشيا "الدعم السريع" لمساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة يمثل تطورًا بالغ الخطورة في مسار الصراع الدائر في السودان، مؤكدًا أن لهذا الفعل أبعادًا سياسية وعسكرية وإنسانية شديدة التعقيد.

وقال رشوان لـ فيتو إن استهداف المساعدات الأممية لا يشكل فقط تهديدًا لحقوق المدنيين في الغذاء والدواء، بل يعكس أيضًا سعي "الدعم السريع" إلى السيطرة على الموارد الدولية واستخدامها كوسيلة لإدارة الحرب وتأمين استمراريته في ظل ما يواجهه من تحديات عسكرية ولوجستية متزايدة.

وأضاف أن هذا السلوك يكشف عن تدهور واضح في البنية التنظيمية والانضباط الداخلي لميليشيا "الدعم السريع"، ويعكس حجم الضغوط التي تواجهها، خصوصًا مع التحولات الميدانية الأخيرة والتصعيد المتزايد على المستويين الإقليمي والدولي وأشار إلى أن لجوء الميليشيا إلى نهب المساعدات بدلًا من الاعتماد على مصادر دعم خارجية منتظمة، يوضح أنها بدأت تفقد قنوات تمويلها الرسمية وغير الرسمية.

وأكد رشوان أن صدور هذا الاتهام من وزارة الخارجية السودانية لا يمكن اعتباره مجرد بيان إعلامي، بل يمثل خطوة لتدويل الأزمة، ومحاولة لكسب تأييد المجتمع الدولي ضد "الدعم السريع"، مشددًا على أن استهداف المساعدات الإنسانية يُعد جريمة جسيمة في القانون الدولي الإنساني، وقد يفتح الباب أمام تحركات قانونية قد تصل إلى فرض عقوبات أو إحالة قادة الميليشيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في ظل تصاعد التقارير حول الانتهاكات في دارفور ونيالا ومناطق أخرى.

وعلى المستوى الداخلي، أوضح رشوان أن هذا الفعل يضعف صورة "الدعم السريع" حتى في المناطق التي يسيطر عليها، ويعمق معاناة المدنيين، ما يقوض أي مزاعم بشأن حرصه على حماية السكان. كما يرسل رسائل سلبية لحلفائه المحليين والدوليين حول تراجع قدرته على السيطرة والتنظيم، ما قد يؤدي إلى تفكك داخلي أو انشقاقات في صفوفه.

ورغم جسامة هذه التطورات، أشار رشوان إلى أن هذا لا يعني نهاية وشيكة للدعم السريع، لكنه يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار انحداره السياسي والأمني. وقال إن مثل هذه النهايات في الصراعات الأهلية غالبًا ما تكون تدريجية، وتحدث بفعل التآكل الداخلي أكثر من الانهيار المفاجئ، متوقعًا أن تعيد بعض القوى الإقليمية والدولية حساباتها تجاه الميليشيا.

وختم الخبير حديثه بالتحذير من أن الحرب في السودان لم تعد مواجهة تقليدية بين جيشين، بل تحولت إلى صراع معقد على الموارد والشرعية، وقد تزداد حدته ما لم يُبذل جهد دولي منسق لاحتوائه ووقف هذا المسار الخطير.

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