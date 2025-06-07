السبت 07 يونيو 2025
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خارج الحدود

روسيا تتهم أوكرانيا بإرجاء عملية تبادل الأسرى

الحرب الروسيه الاوكرانية،
الحرب الروسيه الاوكرانية، فيتو

اتهمت روسيا أوكرانيا اليوم السبت بـ إرجاء عملية تبادل لمئات من أسرى الحرب لدى الطرفين واستعادة جثث جنود قتلى، توافق عليها الطرفان خلال مباحثات سلام في إسطنبول مطلع الأسبوع الحالي.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على منصات التواصل الاجتماعي إن الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة، تسلّم الجثث وتبادل أسرى الحرب، وفق فرانس برس.

وفي سياق آخر أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الهجمات الأخيرة التي شنها نظام كييف على الأراضي الروسية معتبرًا أنها أعطت لروسيا مبررًا واضحًا لتوجيه ضربات عسكرية شديدة إلى أوكرانيا.

وقال ترامب معربًا عن استيائه من تلك الهجمات: "لم يعجبني ذلك. عندما رأيت ما حدث، قلت في نفسي: قلت: ها هي الضربة قادمة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

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