السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الهجمات الأخيرة التي شنها نظام كييف على الأراضي الروسية معتبرًا أنها أعطت لروسيا مبررًا واضحًا لتوجيه ضربات عسكرية شديدة إلى أوكرانيا.


وقال ترامب معربًا عن استيائه من تلك الهجمات: "لم يعجبني ذلك. عندما رأيت ما حدث، قلت في نفسي: قلت: ها هي الضربة قادمة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ألا تُوقف روسيا المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع في أوكرانيا، قائلا: "أعتقد أن روسيا لن توقف المفاوضات المتعلقة بالتسوية".

وأكّد ترامب أن "الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بخيار فرض عقوبات إضافية على موسكو إذا اقتضت الضرورة".

كما أبدى ترامب قلقه البالغ من احتمال تحوّل النزاع في أوكرانيا إلى صراع نووي، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي نفذتها كييف ضد أهداف داخل روسيا، قائلًا: "آمل ألا يحدث ذلك. آمل حقا".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية مكثفة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى لمكاتب التصميم ومؤسسات الصناعة العسكرية ومراكز التدريب الأوكرانية وغيرها من مواقع الطاقة والنقاط الحيوية والمواقع المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ العمليات ضد القوات الروسية، وذلك ردا على  نظام كييف، مؤكدة مواصلة القوات الروسية لمهامها في "تحييد التهديدات" التي يشكلها هذا النظام وقواته.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن الضربات المركزة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على مواقع عسكرية أوكرانية جاءت في إطار الرد على هجمات كييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي أن نظام كييف نفذ عملا باستخدام طائرات مسيرة ضد مطارات في مقاطعات مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور. واشتعلت النيران في عدة قطع من المعدات الجوية نتيجة الهجوم، ووأعلن رأس نظام كييف مسؤوليته المباشرة عن الهجمات.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين شدد لنظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية مساء الأربعاء على أن موسكو لن تترك تلك الضربات الأوكرانية من دون رد.

وردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت روسيا تنظر في تعليق المفاوضات مع أوكرانيا في حال حدوث هجمات إرهابية جديدة، قال بيسكوف: "على المستوى العملي، من الضروري مواصلة الاتصالات".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي يؤيد هذا الرأي، مضيفا أن موسكو في المفاوضات ستنطلق من حقيقة أن نظام كييف يتحول إلى نظام إرهابي.

وعبر وزير الخارجية الروسي عن وجهة النظر هذه خلال اجتماع عقد في 4 يونيو الجاري، حيث أكد أن الاستفزازات تهدف إلى إفشال المفاوضات. ومع ذلك، قال إنه لا ينبغي الاستجابة لها، بل يجب استخدامها لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظام كييف الاراضي الروسية القوات المسلحة الروسية هجمات كييف طائرات مسيرة مقاطعات مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور الرئيس بوتين

الأكثر قراءة

زوجة إسماعيل الليثي تستغيث على الهواء: انقذوني قطع لي جسمي وخد فلوسي وشقايا

الأمن يروي ما حدث، حقيقة اقتحام 3 أشخاص منزل سيدة لسرقتها في أكتوبر

المفروض يكون ببلاش ولكن، شيخ الجزارين يتحدث عن كارثة أدت إلى ارتفاع سعر الضاني في عيد الأضحى

ضوابط حساب استهلاك المياه والصرف وفقا للقانون الجديد

زيزو يرد على اتهام طلب والده أموالا من نادي الزمالك (فيديو)

تصفيات كأس العالم، كرواتيا تكتسح جبل طارق 7-0

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الموضوع أكبر من الفلوس، زيزو يصف شعوره بارتداء قميص الأهلي (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة ثاني أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية