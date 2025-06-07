ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الهجمات الأخيرة التي شنها نظام كييف على الأراضي الروسية معتبرًا أنها أعطت لروسيا مبررًا واضحًا لتوجيه ضربات عسكرية شديدة إلى أوكرانيا.



وقال ترامب معربًا عن استيائه من تلك الهجمات: "لم يعجبني ذلك. عندما رأيت ما حدث، قلت في نفسي: قلت: ها هي الضربة قادمة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ألا تُوقف روسيا المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع في أوكرانيا، قائلا: "أعتقد أن روسيا لن توقف المفاوضات المتعلقة بالتسوية".

وأكّد ترامب أن "الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بخيار فرض عقوبات إضافية على موسكو إذا اقتضت الضرورة".

كما أبدى ترامب قلقه البالغ من احتمال تحوّل النزاع في أوكرانيا إلى صراع نووي، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي نفذتها كييف ضد أهداف داخل روسيا، قائلًا: "آمل ألا يحدث ذلك. آمل حقا".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية مكثفة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى لمكاتب التصميم ومؤسسات الصناعة العسكرية ومراكز التدريب الأوكرانية وغيرها من مواقع الطاقة والنقاط الحيوية والمواقع المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ العمليات ضد القوات الروسية، وذلك ردا على نظام كييف، مؤكدة مواصلة القوات الروسية لمهامها في "تحييد التهديدات" التي يشكلها هذا النظام وقواته.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن الضربات المركزة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على مواقع عسكرية أوكرانية جاءت في إطار الرد على هجمات كييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي أن نظام كييف نفذ عملا باستخدام طائرات مسيرة ضد مطارات في مقاطعات مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور. واشتعلت النيران في عدة قطع من المعدات الجوية نتيجة الهجوم، ووأعلن رأس نظام كييف مسؤوليته المباشرة عن الهجمات.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين شدد لنظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية مساء الأربعاء على أن موسكو لن تترك تلك الضربات الأوكرانية من دون رد.

وردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت روسيا تنظر في تعليق المفاوضات مع أوكرانيا في حال حدوث هجمات إرهابية جديدة، قال بيسكوف: "على المستوى العملي، من الضروري مواصلة الاتصالات".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي يؤيد هذا الرأي، مضيفا أن موسكو في المفاوضات ستنطلق من حقيقة أن نظام كييف يتحول إلى نظام إرهابي.

وعبر وزير الخارجية الروسي عن وجهة النظر هذه خلال اجتماع عقد في 4 يونيو الجاري، حيث أكد أن الاستفزازات تهدف إلى إفشال المفاوضات. ومع ذلك، قال إنه لا ينبغي الاستجابة لها، بل يجب استخدامها لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

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