روسيا تسلم الدفعة الأولى من جثث جنود أوكرانيا لمنطقة التبادل (صور)

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجانب الروسي سلم الدفعة الأولى من جثث الجنود الأوكرانيين إلى منطقة التبادل، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة في إسطنبول.

وبدأت اليوم القطارات التي تحمل جثث جنود القوات المسلحة الأوكرانية بالتحرك، وينتظر الجانب الروسي تأكيدا رسميا من أوكرانيا بشأن عملية نقل الجثث.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لإعادة أكثر من 6 آلاف جثة إلى أوكرانيا.

وقبل وقت سابق من اليوم قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت: إن جثث 1212 عسكريا أوكرانيا سيتم نقلها إلى الحدود خلال ساعات قليلة على متن قطارات لتسليمها إلى كييف.

وبحسب وكالة تاس عن جنرال روسي: القطارات التي تحمل جثث الجنود الأوكرانيين ستبدأ في التحرك نحو الحدود خلال ساعة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن موسكو مستعدة لإعادة رفات أكثر من 6 آلاف جندي إلى أوكرانيا.

إرجاء عملية تبادل لمئات من أسرى الحرب لدى الطرفين

وكانت روسيا اتهمت أوكرانيا قبل وقت سابق بـ إرجاء عملية تبادل لمئات من أسرى الحرب لدى الطرفين واستعادة جثث جنود قتلى، توافق عليها الطرفان خلال مباحثات سلام في إسطنبول مطلع الأسبوع الحالي.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: إن الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة، تسلّم الجثث وتبادل أسرى الحرب، وفق فرانس برس.

وفي سياق آخر أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الهجمات الأخيرة التي شنها نظام كييف على الأراضي الروسية معتبرًا أنها أعطت لروسيا مبررًا واضحًا لتوجيه ضربات عسكرية شديدة إلى أوكرانيا.

وقال ترامب معربًا عن استيائه من تلك الهجمات: "لم يعجبني ذلك. عندما رأيت ما حدث، قلت في نفسي: قلت: ها هي الضربة قادمة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

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