كلمات هزت مصر والعالم العربي، 58 عاما على خطاب تنحي عبد الناصر

في مساء التاسع من يونيو عام 1967، ألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابًا استثنائيًا، لم يعلن فيه انتصارًا، ولا قرار حرب، بل قرارًا نزل على مسامع الملايين كالصاعقة: “لقد قررت أن أتنحى تمامًا ونهائيًا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي”، وكان ذلك عقب الهزيمة في حرب يونيو، المعروفة بـ"النكسة"، والتي انتهت بخسائر عسكرية وسياسية ثقيلة للعرب، وعلى رأسهم مصر.

نكسة عسكرية ومحنة وطنية

اندلعت حرب الأيام الستة يوم 5 يونيو 1967 بين إسرائيل من جهة، وكل من مصر وسوريا والأردن من جهة أخرى. وفي أقل من أسبوع، سيطرت إسرائيل على:

شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.

الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

هضبة الجولان السورية.

كانت الهزيمة مدوية، خصوصًا بعدما سبقتها تعبئة سياسية وشعبية كبيرة رفعت سقف التوقعات. وفي مصر، كانت الجماهير تضع ثقتها في عبد الناصر، الزعيم الذي تحوّل بعد تأميم قناة السويس عام 1956 إلى رمز للتحرر الوطني العربي.

اعتراف بالمسؤولية ومحاولة لامتصاص الصدمة

جاء خطاب عبد الناصر من منزله، وليس من القصر الجمهوري، ليحمل رسالة ضمنية عن التواضع أمام هول ما حدث. تحدّث فيه بصوت بدا مكسورًا، وتحمل المسؤولية كاملة عن الهزيمة، مؤكدًا أنه لا يُلقي باللوم على غيره.

كان الخطاب حزينًا وصادقًا في لهجته، وشكّل صدمة وجدانية للمصريين والعرب الذين لم يعتادوا من عبد الناصر هذا النوع من الانكسار. لكنه في الوقت نفسه، أعاد للرئيس بعضًا من شرعيته الرمزية، من خلال الاعتراف العلني بالتقصير دون تبرير أو تهرب.

ولم يمر خطاب التنحي كأي خطاب آخر. خرجت الملايين إلى الشوارع، تهتف وتبكي وتطالب عبد الناصر بالبقاء. من القاهرة إلى الإسكندرية، ومن بيروت إلى بغداد، علت الأصوات رافضة القرار.

في اليوم التالي، وتحت ضغط هذا الحراك الشعبي الهائل، أعلن عبد الناصر تراجعه عن التنحي، مؤكّدًا تحمّله مسؤولية استكمال المسار الوطني.

تأثير خطاب تنحي عبد الناصر

يُعد خطاب 9 يونيو لحظة فارقة في التاريخ السياسي العربي، فالهزيمة لم تكن فقط عسكرية، بل كانت انكسارًا في المشروع القومي العربي. ومنذ تلك اللحظة، بدأ التحوّل التدريجي نحو سياسات أكثر براجماتية، وأقل مثالية.

ورغم أن عبد الناصر بقي في السلطة حتى وفاته عام 1970، إلا أن ما بعد خطاب التنحي لم يكن كما قبله. فقد صار الزعيم الذي لا يُهزم مجرد إنسان، يتعرّض للهزيمة، ويتردد، ويعود.

خطاب عبد الناصر، ذاكرة لا تمحى

بعد أكثر من نصف قرن، لا يزال خطاب التنحي حيًّا في ذاكرة الأجيال، لا لأنه عبّر عن لحظة سياسية حرجة فقط، بل لأنه كان درسًا في الاعتراف، ومساحة نادرة من الصدق في حياة الزعامات الكبرى.

وحتى اليوم، حين يُذاع الخطاب، يعود كثيرون إلى تلك اللحظة، حيث امتزج الخوف بالأمل، والسقوط بالرجاء، والدمعة بالتصفيق، لحظة تقف عندها الذاكرة طويلًا، لتسأل: هل كان لا بد من كل هذا كي نفهم المعنى الحقيقي للقيادة والمسؤولية؟

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