استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، باستشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات في قصف لجيش الاحتلال إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة وإطلاق نار قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية غربي رفح.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب عدد آخر في قصف لجيش الاحتلال وإطلاق نار فجر اليوم الأحد.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية، قولها: إن 5 أشخاص، بينهم طفلتان، استشهدوا في قصف مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين بمواصي خان يونس، كما قتلت الطفلة ديما أبو موسى متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للقوات الإسرائيلية على مدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح، استشهد 4 مواطنين وأصيب 70 آخرين بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب المدينة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند "محور نتساريم" وسط قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.