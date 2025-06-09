صحبة الكتب كثيرا ما تكون أكثر نفعا من صحبة بعض البشر، فخير جليس في الزمان كتاب لا يعد فقط مستودعا للأفكار والتجارب بل ملهما للنجاح إن وضعت يدك على مفاتيحه وتأملت أسراره!

في زوايا الحياة الكثيرة، غالبًا ما نقف أمام أبواب مغلقة. نحاول أن نفتحها أحيانًا بالقوة، وأحيانًا بالحظ، وأحيانًا ننتظر أن يُفتح الباب وحده. لكن الدكتور إبراهيم الفقي، في كتابه "المفاتيح العشرة للنجاح" الذي بيعت منه مئات الآلاف من النسخ، يهمس إلينا بحكمة بسيطة: إذا أردت أن تدخل، فعليك أن تمتلك المفتاح.



أما النجاح فهو القدرة على تحقيق كل ما يتمناه المرء سواء على صعيد حياته الشخصية أو المهنية، ومن ثم فهو حاجة ضرورية يسعى الجميع لتحقيقها بل إنه من أعظم الأمور التي قد يحقّقها الإنسان في حياته.



أما أهم مفاتيح النجاح فهو وجود الدوافع أو المحفزات التي تثير الإنسان لتدفعه بقوة لتحقيق أهدافه وتمنحه القدرة على السير في دروب الإنجاز. الدوافع بمثابة الشرارة الأولى.. لا يُولد أي إنجاز إلا بعد أن تشتعل داخلك رغبة حقيقية. حين يكون عندك سؤال: لماذا، سيأتي حتما جواب كيف تلقائيا.

الدوافع ليست ترفًا، بل وقود الحركة.



أما المفتاح الثاني فهو الطاقة، ذلك أن كل فكرة عظيمة تحتاج إلى طاقة لتنمو. طاقة الجسد، والعقل، وحتى الروح. نجاحك مرتبط بقدرتك على تجديد ذاتك، والنهوض كلما خارت قواك.



ثم يأتي دور المهارة، ذلك أن الرغبة وحدها لا تكفي للنجاح، إذ لا بد من سلاح. والمهارة هي السلاح الذي يحمي أحلامك.



اقرأ، تدرّب، تعلّم.. فالعالم لا يرحم غير المؤهلين.. ثم يأتي دور التصور أو التخيل.. تخيل ذاتك وقد وصلت.. إن كل نجاح تراه اليوم كان يومًا ما صورة في خيال صاحبه. العقل لا يفرّق بين الحقيقة والخيال، فاحلم واسعَ ثم اعمل فما لم تفعله، لن يحدث. وكل خطوة إلى الأمام، ولو كانت صغيرة، أفضل من ألف فكرة نائمة. أبدأ.. الآن.



أما سادس مفاتيح النجاح فهو التوقع.. فكن على يقين أن الخير قادم. توقع النجاح هو نصف الوصول إليه. فالكون يسمعك، وينسج لك واقعًا يشبه نواياك. وبعد التوقع لابد من الالتزام، فلا يكفي أن تبدأ، بل أن تُكمل. والالتزام هو الجسر بين الفكرة وتحقيقها، بين الحلم والواقع. استمر حتى في الأيام الرمادية. أما المرونة فهي ثامن مفاتيح النجاح، فالحياة لا تسير في خط مستقيم.



النجاح الحقيقي ليس الثبات، بل القدرة على التكيّف. كن ماءً، يتغيّر شكله، لكنه لا يضيع. واصبر.. فكل زرع يحتاج وقتًا لينبت. لا تستعجل الثمار، وامنح الزمن فرصة أن يعمل معك لا ضدك. من صبر، ظفر. ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالصبر يلين لك الحديد.



فإذا نجحت في تحصيل المفاتيح التسعة السابقة فلا غني عن الانضباط لضمان استدامة النجاح، فالانضباط.. هو الحارس الذي يمنعك من الانحراف. أن تقول "لا" في الوقت المناسب، أن تنظّم فوضاك، أن تضع لنفسك قوانين وتلتزم بها.. هذا ما يصنع الفرق.



ويبقى أن النجاح ليس سرًا محجوبًا، بل بابًا واضحًا، يفتحه من يعرف كيف.. ومن يريد حقًا أن يفتحه.

فإذا كنت ممن يريد، فابدأ بجمع المفاتيح، وافتح الباب.

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