لافيينا يفوز على أسمنت أسيوط في ذهاب لقاءات تحديد الصاعد لدوري المحترفين

اتحاد الكرة، فاز لافيينا علي نظيره أسمنت أسيوط بهدفين مقابل لا شيء، في لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأسيوطي سبورت، لتحديد الفريق الصاعد منهما لدوري المحترفين في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 10 يونيو على استاد أسمنت أسيوط في تمام الخامسة مساء.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر إقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والعودة بين فريقي لافيينا " أول الفرق الهابطة من دوري المحترفين " وأسمنت أسيوط" بصفته أفضل الثواني في المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني ب" ليكتمل دوري المحترفين بـ 18 ناديا في الموسم الجديد.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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