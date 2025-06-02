أحمد دياب يكشف حقيقة خلافه مع هاني أبو ريدة

نفى النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وجود أي خلافات بينه وبين اتحاد الكرة أو مع المهندس هاني أبو ريدة، مؤكدًا أن العلاقة بين الرابطة والاتحاد قائمة على التنسيق المستمر، وأن ما يُشاع على مواقع التواصل لا يعكس الواقع.

علاقة أحمد دياب وهاني أبو ريدة

وقال دياب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "العلاقة بيني وبين المهندس هاني أبو ريدة قوية ومتينة، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، نحن نعمل ضمن منظومة واحدة هدفها نجاح الكرة المصرية وليس الصدام أو التصارع".

وأضاف: "التقينا أكثر من مرة خارج الاجتماعات الرسمية، وهناك تواصل دائم، لكن ليس كل اللقاءات يتم إعلانها".

انطلاق الدوري في 8 أغسطس.. ولا خلاف بل تنسيق مشترك

وعن موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، أوضح دياب أن البطولة ستنطلق في 8 أغسطس المقبل، وليس 15 أغسطس كما تردد، وذلك وفقًا لاتفاق مشترك مع اتحاد الكرة والأندية.

أجندة الموسم الكروي الجديد

وقال: "لم يكن هناك خلاف بين الرابطة والاتحاد، بل كانت هناك مناقشات تفصيلية خلال الاجتماع الذي شارك فيه 21 ناديًا، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد، وتم خلاله استعراض الأجندة بالكامل ومراعاة ارتباطات المنتخب والأندية في البطولات القارية".

وأشار إلى أن الجدول النهائي قد يشهد تقديم الموعد يومين إضافيين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو دعم المنتخب المصري الذي تنتظره مشاركات هامة في كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.

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