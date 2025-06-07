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رياضة

تشكيل إنجلترا أمام أندورا في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

أعلن توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب أندورا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الحادية عشر، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة إنجلترا وأندورا في تمام الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل إنجلترا أمام أندورا 

ترتيب مجموعة إنجلترا 

1- منتخب إنجلترا 6 نقاط.
2- منتخب ألبانيا 3 نقاط.
3- منتخب لاتفيا 3 نقاط.
4- منتخب أندروا بدون نقاط.
5- منتخب صربيا  بدون نقاط.

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة أندورا في تصفيات كأس العالم 2026

حراس المرمى: دين هندرسون - جوردان بيكفورد - جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - دان بيرن - تريفو تشالوباه - ليفي كولويل - ريس جيمس - كونسا - مايلز لويس سكيلي - كايل ووكر.

خط الوسط: جود بيلينجهام - كونور كالاجر - مورجان جيبس وايت - جوردان هندرسون - كورتيس جونز -  كول بالمر - ديكلان رايس - مورجان روجرز.

خط الهجوم: إبريتشي إيزي - أنتوني جوردون - هاري كين - نوني مادويكي- بوكايو ساكا - إيفان توني - أولي واتكينز.

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توماس توخيل توخيل منتخب إنجلترا منتخب اندورا كأس العالم

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