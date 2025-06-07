وجه أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام تحذيرا قائلا: تحذير عاجل لمن يهمه الأمر بأن قوات الاحتلال تحاصر مكانا يوجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنغاوكر.

أبو عبيدة يوجه تحذيرا بشأن أسير إسرائيلي

وأضاف أبو عبيدة: نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادة الأسير تسنغاوكر حيا.



وتابع: في حال مقتل الأسير تسنغاوكر خلال محاولة تحريره فإن جيش الاحتلال سيكون المتسبب في ذلك.



واستطرد: حافظنا على حياة الأسير تسنغاوكر مدة عام و8 أشهر وقد أعذر من أنذر.

وفي وقت سابق من اليوم زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال استعاد عبر عملية خاصة جثة الرهينة التايلاندي ناتابونج بينتا الذي كان محتجزا في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

الاحتلال يزعم استعادة جثة المواطن التايلاندي ناتابونج

كما شدد في بيان اليوم السبت على أن الحكومة لن ترتاح حتى يعود جميع المختطفين الأحياء وجثامين القتلى إلى البلاد، وفق ما نقلت فرانس برس.

بدوره أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استعادة جثة المواطن التايلندي بعملية خاصة في قطاع غزة.

وادعى أن نتابونج اختطف من نير عوز “وقتل خلال عملية الأسر”.

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