صحة غزة: الوقود المتوفر يكفي 3 أيام فقط والاحتلال يمنع وصول الإمدادات

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة، مؤكدة أن كميات الوقود المتوفرة حاليًا في مستشفيات القطاع تكفي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط، في ظل الحصار الخانق والعدوان المتواصل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع المؤسسات الدولية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، ما يعطل الجهود الإنسانية ويهدد بوقف الخدمات الطبية الحيوية، وعلى رأسها غرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال.

وأضافت أن استمرار هذا الوضع ينذر بانهيار وشيك للمنظومة الصحية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول الوقود وضمان استمرارية العمل في المرافق الصحية التي تستقبل مئات الجرحى والمرضى يوميًا.

وأكدت الوزارة أن عدم توافر الوقود يعني توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات، ما سيعرض أرواح آلاف المرضى للخطر، في وقت يواصل فيه الاحتلال استهداف البنية التحتية الصحية ويمنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

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