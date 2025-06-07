البنات والستات.. والشيشة

ظاهرة تخوف وحاجة مرعبة، ما أن تطأ قدميك تدخل أي كافية تجد غزوا نسائيا للشيشة والنرجيله بشكل غير مسبوق، وعندما تسأل عن السبب، تسمع تفاريح.. وإلى الآن لا أعرف معنى كلمة تفاريح، وإن كان أخيرا بدأت أفهمها (موقفيا وليس بشكل دائم).

وعندما أردت التأكد من كلمة مناسبة أو تفاريح، وجدت سلوك الفتيات والستات وهن يدخن الشيشة لا يشير إطلاقا إلى أنهن مبتدئات ويجربنها في مجرد مناسبة، بداية من مسكتها لللي الشيشة، وقاعدتها أمام الشيشة، ونهاية بالثبات في شَد النفس وخروجه من المناخير بانسيابية لا يصاحبه حدوث لا كحة ولا شهقة ولا تفتفة ولا نفنفة..

والمثير للدهشه أنها تنظر وتتابع حلقات الدخان المنبعث من مناخيرها والمتصاعد لأعلى بنظرة تأمل وسرحان، كأنها تفكر في كيفية حل مشكلات الشرق الأوسط والمفاعل النووي الايراني، واللي يخليك تضرب كف على كف أنها تضع امامها علبه السجاير والولاعه،ومش أي نوع، لأ ده مارلبورو أحمر الذي لا يقوى عليه إلا أعتى راجل ضالع في التدخين وبشراهه، علشان محدش يقول حتى السيجارة تفاريح زي الشيشة..

أهم ما في الموضوع إني فكرت للحظات إن البنت دي ستصبح في يوم أم لأطفال، هل ستدربهم على ذلك تحت شعار تفاريح، وكيف ستكون حالتها الصحية أثناء الحمل والولادة والرضاعة وكافة الأعمال الأسرية التي تتطلب مجهودها البدني الشاق، ظاهرة غريبة علينا، ومما أصابني بالدهشة أن بعض الرجال الذي يجلس معهن لا يدخنون ولا يشير ويكتفي بنظرات السعادة وهو يزبط لها حجر الفحم، ويطلب لها حجر آخر(ولعة) بمجرد انتهائها من الأول..واضح إن أنا دَقة قديمة.

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