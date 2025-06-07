مقتل 3 أوكرانيين وإصابة 17 آخرين في هجمات روسية بمسيرات وصواريخ مجنحة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت خلال الليلة الماضية هجومًا جويًا مكثفًا، أطلقت خلاله 206 مسيّرة هجومية، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين وستة صواريخ مجنحة، مستهدفة عدة مناطق داخل الأراضي الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، أفاد عمدة مدينة خاركيف بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على المدينة إلى ثلاثة قتلى و17 مصابًا، مشيرًا إلى أن الهجمات تسببت أيضًا في دمار طال 18 مبنى سكنيًا ومرافق عامة.

أوكرانيا: روسيا هاجمتنا خلال الليل بـ 452 سلاحًا جويًا

قالت القوات الجوية الأوكرانية أمس الجمعة إن روسيا هاجمت أراضينا بـ٤٥٢ سلاحا جويا بينها ٤٥ صاروخا باليستيا ومجنحا و٤٠٧ مسيرات.

وتابعت القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا ١٩٩ مسيرة انقضاضية و٣٦ صاروخا روسيا.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا تتقاتلان لفترة.

وقال ترامب: "ربما يكون من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا تتقاتلان لفترة من الوقت قبل الفصل بينهما".

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