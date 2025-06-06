أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة بمقتل 4 جنود إثر انهيار مبنى مفخخ في خان يونس.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود إثر انهيار مبنى مفخخ في خان يونس

وفي السياق ذاته، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام بقذائف الهاون العيار الثقيل مركز قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني في محيط صالة كندا جنوب شرق مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس في قطاع غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عددا من الجنود الإسرائيليين لا يزالون تحت الأنقاض، وإن الحدث الأمني لم ينتهِ بعد.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أمس الخميس تنفيذ عمليتين في خان يونس، وتنفيذ كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

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