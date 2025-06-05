سرايا القدس: فجرنا آلية عسكرية صهيونية جنوبي خان يونس

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنها فجرت آلية عسكرية صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار مزروعة مسبقا بقيزان النجار جنوبي خان يونس.

وفي السياق ذاته، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: نفذنا كمينا مركبا بمنطقة الخط الشرقي بمحيط موقع المبحوح شرق مخيم جباليا.

كتائب القسام تنفذ كمينا لجيش الاحتلال

وأضافت كتائب القسام: دمرنا في الكمين ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ وأوقعنا طاقمها قتلى وجرحى، وبعد تدخل قوة نجدة فجرنا عبوة في جيب همر وأوقعنا طاقمه بين قتيل وجريح وبعدها اشتبكنا مع من تبقى من جنود.

وتابعت: فور هبوط مروحية من نوع يسعور للإخلاء استهدفناها بالأسلحة الرشاشة وأجبرناها على الانسحاب.

وبالأمس الأربعاء، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس.

ونفت الأنباء التي تفيد بعدم صحة الاستهداف، مؤكده أنه استهدفت "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعال النيران فيها جنوبي خان يونس وتم رصد هبوط الطيران المروحي للإجلاء.

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